Diego Riviera, morto in campo/ Mamma Cinzia: “Ora lotto per salvare le vite altrui”

È una storia drammatica quella di Diego Riviera, giovane promessa del calcio che, a soli 16 anni, perse la vita a seguito di un malore che lo colpì proprio durante un incontro. Era l’8 dicembre 2009 e l’adolescente aveva appena segnato il suo primo gol con la divisa del Monte Cremasco, per poi accasciarsi a terra subito dopo i festeggiamenti e spegnersi 72 ore più tardi all’ospedale “San Raffaele” di Milano. Successivamente alla tragedia, emerse che il giovane soffriva di miocardite e il mancato utilizzo del defibrillatore nelle fasi di soccorso fece discutere.

Alessandro Sallusti a Giletti: “Non siamo a Ballando!”/ “Cremlino me*rda? Confermo”

Sulle colonne del “Corriere della Sera”, la mamma di Diego Riviera, la 57enne Cinzia Brescianini, ha ricordato il dolore che la colpì e che da tredici anni porta con sé: “Quella mattina ero a casa. Il telefono all’improvviso era impazzito: messaggi, telefonate. Mi mancava il respiro. Diego era straordinario. La vita di mio figlio si sarebbe potuta salvare con un corretto intervento e l’utilizzo di un defibrillatore che l’impianto sportivo non aveva. Allora mi sono ripromessa di fare tutto il possibile affinché ciò non accadesse più”. Cosa? Sensibilizzare gli sportivi e le famiglie, sostenere corsi di rianimazione cardiopolmonare e donare defibrillatori a più non posso.

Terremoto oggi Messina M 2.9/ Ingv ultime notizie, due scosse a Perugia

DIEGO RIVIERA, LA MAMMA CINZIA BRESCIANINI: “CONTINUERÒ A LOTTARE PER MANTENERE VIVO IL SUO RICORDO”

Nel 2011, Cinzia Brescianini ha fondato l’associazione “Diego Riviera”, che in 11 anni di attività, in tutta la Lombardia, ma anche in Sardegna e Calabria, ha donato oltre 80 macchinari a oratori, scuole, squadre, privati e formato oltre 3mila persone. Al “Corriere della Sera” ha evidenziato: “Continuerò a lottare per mantenere vivo il ricordo di Diego, il mio unico figlio. La sua morte è stata una tragedia immensa. Ma dalla sua scomparsa sono riuscita a trovare un senso grazie all’impegno con l’associazione”.

Bollettino vaccini covid oggi 13 giugno/ 788.356 seconde dosi booster inoculate

Proprio uno di questi macchinari donati agli impianti sportivi ha consentito nel 2019 di salvare la vita a un dirigente della squadra di Rivolta d’Adda, colpito da un arresto cardiaco a bordo campo. “Il senso di tutta la nostra attività è proprio questo: salvare più vite possibile”, ha commentato Cinzia Brescianini, secondo cui la morte del figlio Diego Riviera si sarebbe potuta evitare, dato che pochi mesi prima i medici avevano autorizzato la ripresa dell’attività sportiva agonistica, nonostante avessero diagnosticato al ragazzo una miocardite. La Corte d’Appello, però, aveva ritenuto i dottori non colpevoli: “Il tribunale che ha valutato il caso in primo grado, aveva riconosciuto varie omissioni da parte dei medici. Poi tutto è caduto in Appello. Mi sento vittima di ingiustizia. Per me è stato omicidio colposo. Mio figlio non me lo restituirà più nessuno, ma io continuerò a cercare la verità. La morte di Diego non può non avere colpevoli”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA