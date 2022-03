Fedez, malattia: “Operato al San Raffaele”/ Come sta? Libero: “Mistero su intervento”

Fedez, in lotta contro una malattia non meglio precisata dal rapper, sarebbe stato operato presso l’ospedale “San Raffaele” di Milano. Questa è l’indiscrezione che campeggia quest’oggi, mercoledì 23 marzo 2022, sulla prima pagina del quotidiano “Libero”, secondo cui non si conoscerebbe né la tipologia, né l’esito dell’intervento chirurgico al quale si sarebbe sottoposto il cantante. Nei giorni precedenti, infatti, il marito di Chiara Ferragni aveva mantenuto il massimo riserbo circa la patologia che gli è stata diagnosticata: “Non sono abbastanza lucido per andare oltre, ma sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato”, aveva dichiarato sui social media.

Soltanto due giorni fa, Fedez aveva annunciato che “domani (ieri, ndr) sarà una giornata importante“, aggiungendo: “Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni mandando tanta positività. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo”.

“FEDEZ OPERATO AL SAN RAFFAELE DI MILANO”: COME STA?

Non si hanno dunque ulteriori dettagli circa le condizioni di salute di Fedez, che sarebbe stato operato a Milano nelle scorse 24 ore, secondo “Libero”, sulle cui colonne campeggiano anche alcune ipotesi circa la malattia che ha colpito l’autore di numerosi successi musicali. Vedendo le sue lacrime, in tanti, a cominciare dai fan, hanno ipotizzato che possa trattarsi di un tumore: l’auspicio ovviamente è che sia qualcosa di minor gravità, ma in ogni caso lasciano ben sperare quelle parole pronunciate dallo stesso rapper (“per fortuna è stato preso in tempo”).

Potrebbe però anche trattarsi di un problema di salute collegato alla demielinizzazione a livello cerebrale, una piccola lesione al cervello che era stata riscontrata a Fedez tre anni fa, nel corso di una risonanza magnetica. Come scrive “Libero”, “si tratta del danneggiamento della guaina che protegge le fibre nervose del cervello. Se la guaina si autoripara, il problema è risolto; diversamente le fibre nervose vengono esposte a danneggiamenti,in tal caso permanenti. Ecco perché, secondo alcuni, la demielinizzazione a livello cerebrale può portare alla sclerosi multipla”.











