Chi l’ha detto che durante una dieta non si possono mangiare i formaggi? Forse non tutti sanno che ci sono formaggi grassi e calorici, ma anche formaggi più leggeri, magri e quindi più salutari, di conseguenza questi ultimi possono essere concessi qualora ci si sottoponga ad una dieta per perdere peso, un piano alimentare un po’ più rigido del solito. Non ci stancheremo mai di dirvelo e lo ripetiamo anche oggi: guai a farsi la dieta da se, ma bisogna sempre rivolgersi ad un medico specialista, o un nutrizionista. Detto questo, andiamo a vedere insieme quali formaggi si possono introdurre nella nostra alimentazione giornaliera anche se siamo un po’ “a stecchetto”.

In queste settimane saranno probabilmente milioni gli italiani che stanno cercando di rimettersi in forma dopo le vacanze estive. L’ozio, il relax, ma soprattutto le mangiate e le abbuffate al mare, al lago o in montagna, ma anche semplicemente a casa con gli amici, fanno solitamente mettere su un paio di chilogrammi, di conseguenza, sono tanti coloro che stanno ricercando il proprio peso forma attraverso la dieta.

DIETA E FORMAGGI: ECCO I PIU’ LIGHT

Fra i prodotti che si possono introdurre in un piano alimentare dimagrente troviamo appunto anche i formaggi, ma quelli light, leggeri, che garantiscono un gusto classico e piacevole al palato, ma nel contempo, un ridotto apporto calorico e di grassi. A riguardo esiste una vera e propria classifica inerente i formaggi più leggeri in assoluto, che di conseguenza possono essere usati in dieta, a cominciare dai fiocchi di latte.

Volete sapere quanti grassi contengono? Solamente 4,5 grammi ogni 100 di prodotto. In seconda posizione un classico come la ricotta, con soli 8 grammi su 100, mentre in terza posizione troviamo il formaggio spalmabile senza dubbio più famoso, il Philadelphia, che invece sale a quota 10 grammi. In quarta posizione, con la medaglia di legno, troviamo la mozzarella, e qui sembrerebbe sfatarsi un po’ un mito su questo formaggio, che oltre ad essere buono e genuino è anche molto leggero, solo 16 grammi di grassi su 100 di prodotto.

DIETA E FORMAGGI: DALLA FETA ALLA FONTINA

Sia chiaro, i grassi sono presenti 4 volte di più rispetto ai fiocchi di latte, di conseguenza bisogna scegliere la mozzarella con più moderazione durante la dieta, ma in ogni caso si tratta a tutti gli effetti di un formaggio leggero. Un altro formaggio light per eccellenza è la feta, prodotto originario della Grecia, con 20 grammi di grassi su 100 di prodotto, mentre in sesta posizione spazio al classico stracchino, altro formaggio solitamente spalmabile, con 25 grammi.

Concludiamo la top 10 dei formaggi più leggeri e quindi da utilizzare durante la dieta con due classici dell’Italia, due prodotti che tutto il mondo ci invidia come il parmigiano reggiano e la fontina, rispettivamente a quota 26 e 27 grammi di grassi su 100 grammi di prodotto. A seguire c’è il provolone a quota 29, quindi, a chiudere le prime dieci posizioni, l’Emmental con 31 grammi. Ovviamente gli ultimi 4 formaggi vanno consumati durante la dieta non più di una volta a settimana e in piccole quantità.