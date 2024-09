Negli scorsi giorni Cristian Totti è stato preso di mira dai social dopo uno scatto che l’ha immortalato nella sua prima partita con l’Olbia. Il ragazzo, figlio di Francesco Totti e Ilary Blasi è stato vittima di una vera e propria ondata di body shaming, un attacco al suo fisico considerato troppo “grosso” per essere un atleta. In realtà, Cristian Totti non è stato l’unico calciatore che ha dovuto fare i conti con i chili di troppo, un esempio è stato Higuain alla Juventus e Hazard del Real Madrid. Non solo, anche Ronaldo si è dovuto mettere a dieta una volta approdato al Milan, e la stessa cosa successe a Cassano al Bernabeu.

Cristian Totti, Olbia assume un nutrizionista dopo bodyshaming/ Il dt Corda: "Tende a ingrassare, ma è forte"

Il primo a rompere il silenzio dopo l’attacco nei confronti di Cristian Totti è stato Ninì Corda, direttore tecnico dell’Olbia. Quest’ultimo ha dichiarato a Sportitalia che effettivamente Cristian Totti era sovrappeso quando si è presentato per la prima volta, ma con l’aiuto di un nutrizionista sta già tornando in forma. Effettivamente, il figlio di Francesco Totti appare già più tonico dalle ultime foto del club sardo, dove viene pubblicizzata la partita del 6 settembre 2024.

Cristian Totti, i consigli dell’esperto: “Tanti pasti piccoli durante il giorno, importante dimagrire lentamente”

Di certo il tema del dimagrimento rimane uno dei più ostici nel mondo dello sport e come conferma l’immunologo Mauro Minelli ad Adnkronos, gli sportivi obbligati a dimagrire per migliorare la loro performance devono prendere questo percorso in maniera molto seria e con particolare attenzione e oltretutto devono procedere senza alcuna fretta. Come continua a precisare l’immunologo, il dimagrimento veloce potrebbe comportare dei problemi e dei rischi, come avvenuto ad esempio per Gianmarco Tamberi dopo le Olimpiadi di Parigi 2024.

Un consiglio dell’immunologo per gli sportivi costretti a dimagrire è quello di mangiare tanti pasti piccoli durante il giorno in modo tale da mantenere sempre alto il livello energetico per affrontare gli allenamenti. In quanto a Cristian Totti, sebbene sia stato in sovrappeso e controllato da un nutrizionista, ci si augura che gli episodi di body shaming non esistano più. Spesso, infatti, i commenti contro il corpo di un’altra persona tendono a colpire i personaggi famosi, ma non solo. Fortunatamente, il club sardo ha agito subito, assumendo un esperto della salute alimentare che potesse aiutarlo a tornare in forma in modo sano e senza rischi.