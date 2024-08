Oltre ad allungare la vita e a permettere di essere in salute, la dieta mediterranea è in grado anche di ridurre lo stress, e in una vita decisamente frenetica dove non ci si riesce mai a fermare, rappresenta senza dubbio un “plus”. A scoprire questa ennesima qualità positiva di quella che è la dieta più utilizzata al mondo e nel contempo maggiormente approvata da medici specialisti e nutrizionisti, sono stati i ricercatori della Binghamton University, State University di New York, secondo cui cibandosi degli alimenti tipici della dieta mediterranea risultiamo essere meno stressati.

Ad affermarlo è Lina Begdache, professoressa associata di studi sulla salute e il benessere, dello stesso ateneo newyorkese, secondo cui “Lo stress è riconosciuto come un precursore del disagio mentale e la ricerca, inclusa la nostra, ha dimostrato che la dieta mediterranea riduce il disagio mentale”. Secondo la specialista la “Dieta mediterranea può essere associata a una diminuzione delle componenti negative dello stress percepito e a un miglioramento dei suoi attributi positivi”.

DIETA MEDITERRANEA E STRESS: L’ENNESIMO ASPETTO POSITIVO

Insomma, l’ennesima prova, se ancora ve ne fosse bisogno, di quanto questo piano alimentare tipicamente italiano, faccia più che bene, caratterizzato principalmente da prodotti a base vegetale con grassi sani e dai colori naturali, a cominciare dall’olio extravergine d’oliva, l’elemento principe della dieta mediterranea e che secondo i nutrizionisti non dovrebbe mai mancare sulle tavole degli italiani.

A differenza della dieta che spesso e volentieri viene scelta da moltissime persone con cibo ultralavorato di bassa qualità e di alto indice glicemico, quella mediterranea è il non plus ultra del cibo sano, e ora scopriamo sia anche un ottimo antistress. Fino ad ora avevamo più che accertato i suoi benefici sulla salute mentale così come su quella fisica, ma in quanto a stress nessun medico aveva effettuato alcuna ricerca, fino alla dottoressa Begdache della Binghamton University.

DIETA MEDITERRANEA E STRESS: DA UN SONDAGGIO SU 1.500 STUDENTI…

Attraverso un sondaggio ha chiesto a 1.500 studenti del suo ateneo quale tipo di cibo mangiavano e nel contempo il livello di stress percepito e attraverso un modello di apprendimento automatico è emerso che quegli studenti che consumavano i prodotti tipici della dieta mediterranea, fossero meno stressati e percepissero minor disagio mentale.

Secondo la dottoressa Begdache questa ricerca è molto importante perché fino ad ora i lavori si erano concentrati sull’influenza dello stress sulla qualità della dieta, mentre in questo caso è di fatto il contrario, come il proprio piano alimentare vada ad incidere sui problemi mentali. Lo studio, “Effetti dei modelli alimentari mediterranei e occidentali sullo stress percepito e sul disagio mentale” assolutamente rilevante e che rende orgogliosi l’Italia e i suoi prodotti, è stato pubblicato in questi giorni sull’autorevole rivista Nutrition and Health e potrebbe aprire nuove strade per curare lo stress, senza dubbio una cura decisamente piacevole.