Sono sempre di più gli italiani che stanno seguendo negli ultimi anni una dieta vegetariana ma anche una vegana, così come evidenziato da un rapporto di Eurispes relativo al 2024. Come riferisce il quotidiano Il Messaggero attraverso il suo portale online, il 7,2 per cento dei nostri connazionali seguirebbe appunto una dieta solo a base di vegetali, mentre il 2,3 per cento si considera vegano, quindi non cibandosi di prodotti di origini animale.

Quasi un italiano su dieci, quindi, non mangia carne, precisamente il 9,5 per cento del totale della popolazione, il che rappresenta un incremento del 6,6 per cento su base annua, rispetto allo stesso rapporto Eurispes del 2023. La diffusione maggiore di una diete vegetariana così come vegana va letta in un’ottica di una popolazione del Belpaese che è sempre più attenta ad uno stile di vita sano, a cominciare proprio dall’alimentazione, conscia che ciò che mettiamo in tavola influenzi positivamente o negativamente la nostra salute, unita anche ad una vita attiva e non sedentaria.

DIETA VEGETARIANA E VEGANA: PERCHE’ LE SCELGONO

Tornando al rapporto di Eurispes emerge che la maggior parte di coloro che seguono una dieta vegetariana e vegana, precisamente l’86,4 per cento, afferma di sentirsi in una condizione fisica migliore, mentre per 7 italiani su dieci è più facile seguire il peso forma non mangiando carne o prodotti di origine vegetale.

Seguire una dieta vegetariana o vegana aiuta anche ad avere maggiore creatività in cucina, con il 66,5 per cento che ammette di sbizzarrirsi di più fra i fornelli, mentre c’è una percentuale del 39,8 per cento, che ammette di rimpiangere i sapori tradizionali, come ad esempio una bistecca o una frittata per chi segue una dieta vegana.

DIETA VEGETARIANA E VEGANA: “IL 63,8% INFASTIDITO DA CHI MANGIA CARNE O PESCE”

In ogni caso, il 36 per cento degli intervistati che segue una dieta vegetariana e vegana si dice non infastidito se qualcuno dovesse mangiare pesce o carne in sua presenza, di contro, il 63,8%, preferirebbe non vedere nessuno che mangia carne o pesce di fianco. Il problema principale riguarda gli episodi di intolleranza nei confronti di coloro che ammettono di seguire una dieta vegetariana o vegana, tenendo conto che più di tre su quattro, precisamente il 76,4 per cento, ha ammesso di aver subito delle intolleranze, anche se non è chiaro se si riferisca ad insulti, ironie o episodi di bullismo.

Di contro, coloro che mangiano carne non si sentono infastiditi da coloro che seguono una dieta vegetariana o vegana, quasi 9 su 10 fra gli intervistati, precisamente l’86,8%. Infine dal rapporto Eurispes 2024 emerge che si stanno diffondendo sempre di più i prodotti cosiddetti “senza”, a cominciare da quelli senza lattosio, diffusi per il 30,9 per cento degli intervistati. A seguire un grande classico come i senza zucchero e quindi i senza glutine, prodotti che i celiaci sono obbligati a mangiare.