Diletta Leotta/ Bikini da urlo alla grotta di sale prima di tornare in video (DAZN)

Diletta Leotta è pronta per una nuova puntata di “Linea Diletta”, il programma di interviste ideato e trasmesso su DAZN, la nuova piattaforma streaming a pagamento, che la scorsa stagione ha conquistato il pubblico e gli appassionati di calcio. La nuova edizione è cominciata col botto con un’intervista a Fabio Quagliarella, il capitano della Sampdoria, e capocannoniere dell’ultima stagione di Serie A, che si è raccontato a cuore aperto rivelando per la prima volta aneddoti e curiosità sulla sua vita privata parlando non solo di calcio, ma anche di una sua grande passione: quella per il mare. Per la giornalista sportiva, star dei social, è cominciata una nuova stagione televisiva che la vede impegnata alla guida di DAZN di cui è il volto televisivo da due anni. In occasione della partenza del programma ha rilasciato un’intervista a Il Mattino parlando del campionato di Serie A 2019 2020 prima di concedersi una giornata di relax presso la Grotta di sale a Milano. Su Instagram, infatti, ha pubblicato una foto che la ritrae all’interno della grotta di sale con un due pezzi da urlo che, manco a dirlo, ha infiammato i suoi follower e gli appassionati di calcio e non!

Diletta Leotta: “L’inizio del Campionato è stato davvero scoppiettante”

Un inizio di campionato di Serie A 2019 2020 davvero scoppiettante. Con queste parole Diletta Leotta, il volto femminile di Dazn, commenta le prime partite del campionato dalle pagine de Il Mattino. “Nessuna partita è finita 0-0. Sono stati segnati molti gol, che sono sempre garanzia di spettacolo, anche se non è detto di bel gioco” ha detto la giornalista che ha poi sottolineato: “Juventus –Napoli , Fiorentina –Napoli, Inter –Lecce ma anche Roma –Genoa e Atalanta-Spal sono state davvero impressionanti”. La Leotta, parlando proprio del Campionato di Serie A l’ha paragonato ad un Gran Premi di motociclismo con tre squadre che partono dalla prima fila: la Juventus, il Napoli e l’Inter. “La pole position ovviamente spetta alla Juventus per tradizione ed organico, ma quest’anno i bianconeri dovranno sudarsi lo scudetto. Credo, infatti, che quest’anno sarà difficile fare record di punti. Spero sia il campionato più equilibrato degli altri anni”.

Diletta Leotta: “Lozano è un predestinato. Ancelotti è un signore!”

La giornalista sportiva si è poi lasciata andare ad una serie di commenti su Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli su cui ha detto: “è davvero un signore, in campo e fuori , oltre ad essere uno dei più grandi allenatore del panorama internazionale. Le sue origini emiliane gli garantiscono genuinità e simpatia mentre le esperienze all’ estero gli aggiungono autorevolezza e credibilità. Senza dimenticare che è stato un grande calciatore e quindi conosce le dinamiche di gruppo e dello spogliatoio”. Sui calciatori non nasconde di avere un debole per Lozano: ” sembra un predestinato. Non ricordo molti giocatori messicani in Italia, questo gli conferisce ulteriore unicità.Ogni volta che ha debuttato in una squadra ha sempre segnato così al Mondiale e così a Torino contro la Juventus. Con lui e Llorente adesso l’attacco è completo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA