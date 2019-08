Diletta Leotta su Instagram “Gemelli diversi”/ Foto con Federico Balzaretti virale

Simpatico scatto pubblicato su Instagram da parte della bella e brava conduttrice Diletta Leotta. Il volto noto di Dazn, canale televisivo in streaming dove dall’anno scorso vengono trasmesse le partite di calcio di Serie A, e numerosi altri sport, è stato affiancato per questa stagione da alcuni nuovi opinionisti, a cominciare dall’ex difensore, fra le altre, di Roma e Juventus, Federico Balzaretti. Visto che proprio nel weekend è stata inaugurata la nuova stagione, la splendida agrigentina ha deciso di pubblicare sulla propria seguitissima pagina social una foto che la ritrae in compagnia di Balzaretti, con la didascalia “gemelli diversi”. Il riferimento è al fatto che sia Diletta quanto Federico hanno dei lunghi capelli biondi, un modo ironico per scherzare sulla loro “somiglianza”. Decisamente esilaranti alcuni dei commenti che hanno postato poi i vari follower della presentatrice, come ad esempio “Tu tra qualche anno #dilettaleotta”, e ancora “Comunque le meches di balzaretti sono più belle”, quindi, “Si ma dove hai la barba te??”.

DILETTA LEOTTA A FIANCO DI BALZARETTI SU INSTAGRAM

Francesco domanda “I capelli li avete comprati nello stesso negozio…?” e molte altre risposte sulla falsa riga di queste che vi abbiamo pubblicato. Oltre a Diletta Leotta e all’ex terzino della nazionale italiana, la squadra di Dazn è ricchissima, a cominciare dai noti commentatori Pierluigi Pardo, Massimo Callegari, Stefano Borghi, Ricky Buscaglia, Riccardo Mancini, Edoardo Testoni e Gabriele Giustiniani. Altra new entry è invece Dejan Stankovic, così come Massimo Gobbi, mentre fra i veterani troviamo il campione del mondo 2006, Mauro German Camoranesi, il tecnico Francesco Guidolin, ma anche Roberto Cravero, Dario Marcolin, Simone Tiribocchi e Alessandro Budel. Diletta Leotta, oltre a condurre il pre e post-partita da bordo campo, tornerà a partire dal prossimo mese con l’appuntamento di Linea Diletta, in cui le star dello sport racconteranno curiosi aneddoti della loro carriera e vita privata. Una Leotta che continua ad essere quindi apprezzata sia per la sua bellezza esagerata, ma anche per la sua palese bravura

