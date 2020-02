Diletta Leotta/ Frecciata a Paola Ferrari: “La invito per un caffè” (Sanremo 2020)

Oggi sarà sul palco dell’Ariston per condurre la prima serata del Festival di Sanremo 2020, domani sarà in edicola sulle pagine di Chi per raccontarsi al settimanale di Alfonso Signorini: Diletta Leotta è una delle grandi protagoniste di queste ore. Ma come si spiega la diretta interessata il grande successo che la sta investendo senza travolgerla? Queste le sue parole: “Amo prendermi rischi, nel lavoro e nella vita sentimentale. Da piccola ero razionale e inquadrata, adesso sono più spericolata. Infatti sono a Sanremo”. Di certo c’è che la Leotta ha le idee chiare sui modelli da seguire per fare strada nel mondo dello spettacolo e i punti di riferimento sono a dir poco “top”: “Mi piacciono il modo empatico in cui Antonella Clerici arriva al pubblico, la grinta di Simona Ventura, la serietà di Ilaria D’Amico, l’ironia di Belen e poi Alessia Marcuzzi: quando conduceva “Colpo di fulmine” mi faceva impazzire, speriamo che rifacciano quel programma”. A chi la critica perché sui social risulta “troppo sexy”, la Leotta risponde: “Secondo me è un effetto collaterale, è la mia fisicità che mi rende così, non sono le foto. Anzi, non credo di mettere foto sexy, ma se hai un certo fisico risulti sexy anche in pigiama”.

DILETTA LEOTTA AL FESTIVAL DI SANREMO 2020

Grande attesa per la partecipazione di Diletta Leotta al Festival di Sanremo 2020. La conduttrice sportiva volto di Dazn, per buona pace di Paola Ferrari, è una delle donne che affiancherà Amadeus sul palco dell’Ariston: il suo compito però, sarà particolarmente impegnativo rispetto a quello delle colleghe che co-condurranno l’evento nei prossimi giorni. Toccherà infatti all’influencer, dall’alto dei suoi sei milioni di followers su Instagram, inaugurare la prima serata della kermesse canora, con tutta la pressione che ne consegue. La Leotta tornerà a calcare il palco dell’Ariston anche per la serata di chiusura, sabato 8 febbraio. Tra i dettagli che si conoscono sulla partecipazione alla prima serata c’è la casa di moda che la vestirà. Per l’occasione, infatti, gli abiti indossati da Diletta Leotta saranno della casa di moda Etro. Non si sa ancora a quale stilista si affiderà per l’ultima serata.

DILETTA LEOTTA, LA STOCCATA A PAOLA FERRARI

Alla conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2020, Diletta Leotta ha utilizzato una metafora calcistica per spiegare il suo ruolo: “In questo caso i calciatori siamo noi donne e scenderemo in campo con il mister Amadeus, che ci guiderà nel modo migliore”. La partecipazione di Diletta Leotta al Festival finora non è stata affatto priva di polemiche e di dissapori. Proprio Paola Ferrari, la conduttrice Rai già al timone di trasmissioni simbolo come La Domenica Sportiva e 90° minuto, a Libero ha lasciato filtrare tutta la sua delusione per la scelta di Amadeus. Proprio alla sua più esperta collega la Leotta ha dedicato una battuta – ma forse sarebbe meglio parlare di stoccata – nell’ultima conferenza stampa prima del Festival di Sanremo: “Non conosco personalmente Paola Ferrari, la invito quando vuole a prendere un caffè. Spero che questo festival sia l’occasione perché ci sia più solidarietà femminile”. Paola Ferrari accetterà l’invito di Diletta o raccoglierà le sue parole come una provocazione?



