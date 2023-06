Diletta Leotta “porta” Loris Karius all’Inter?/ L’indiscrezione sul trasferimento in Italia

Diletta Leotta, la necessità di avere Loris Karius più vicino “passa” per la Serie A

Con l’ultimo atto della Champions League può dirsi conclusa la stagione calcistica 2022/2023, al netto degli impegni agonistici più importanti. Nei principali campionati europei l’attenzione è ora tutta rivolta alle vicende di calciomercato con possibili avvicendamenti, clamorosi cambi di casacca e trattative lampo. In un quadro che da sempre è complesso e altrettanto magnetico, sembra essersi inserita anche Diletta Leotta. La conduttrice, prossima al parto per la gioia del compagno Loris Karius, non è chiaramente coinvolta in maniera “diretta”.

Stando a quanto rivelato da Dagospia, Diletta Leotta avrebbe espresso una sorta di preferenza rispetto al futuro calcistico del suo compagno, Loris Karius. Attualmente l’estremo difensore è in forza al Newcastle ma non con un ruolo da protagonista. In virtù della storia d’amore più consolidata e degli impegni professionali della conduttrice e giornalista sportiva, pare che l’auspicio sia quello che il portiere possa trovare spazio in una squadra di Serie A. Chiaramente, il fine sarebbe quello di conciliare utile e dilettevole trascorrendo così molto più tempo assieme.

Loris Karius, dal possibile passaggio all’Inter alle alternative in Serie A

La necessità di Diletta Leotta di avere più vicino Loris Karius va ben oltre il desiderio di vicinanza affettiva. La conduttrice è prossima a dare alla luce la sua bambina, avuta proprio con il portiere del Newcastle. E’ chiaro che per un momento così lieto il desiderio sia quello di poter stare quanto più vicini possibile. Ebbene, sempre Dagospia rivela come tra gli auspici della conduttrice vi sarebbe la possibilità che il suo compagno possa approdare a Milano, sponda Inter. Secondo quanto riportato dal portale, i vertici nerazzurri non sarebbero particolarmente interessati all’affare e dunque sarebbe necessario trovare un’altra destinazione gradita per il “sogno” italiano.

Negli inediti panni di procuratrice, Diletta Leotta vorrebbe dunque portare Loris Karius in un club italiano ma le possibilità che sia l’Inter ad accoglierlo sembrano essere piuttosto basse. A questo punto, per l’estremo difensore potrebbero aprirsi le porte di altre squadre; su tutte, pare che Milan e Monza sarebbero altrettanto gradite come destinazioni. In ogni caso, la finestra estiva di calciomercato è solo agli albori e dunque, tutto è da scrivere e le opportunità sono ancora tutte da decifrare.











