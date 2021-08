Diretta 24 Ore Le Mans 2021/ Streaming video tv: chi vincerà la mitica corsa?

DIRETTA 24 ORE DI LE MANS 2021: C’è GRANDE ATTESA!

La diretta della 24 Ore Le Mans 2021 ci terrà compagnia in questo weekend che per il mondo dei motori sarà dunque caratterizzato da questa lunghissima e leggendaria corsa, la prova endurance più famosa al mondo sull’iconico tracciato francese. La pandemia di Coronavirus continua a metterci lo zampino: la 24 Ore di Le Mans nel 2020 era slittata da giugno fino a settembre, questa volta l’appuntamento è poco dopo la metà di agosto ma per fortuna gli organizzatori sono sempre riusciti a mandare in scena la mitica 24 Ore di Le Mans.

C’è dunque grande attesa per scoprire quale sarà l’equipaggio vincitore della prova di gran lunga più prestigiosa del calendario del Wec, World Endurance Championship: la diretta della 24 Ore Le Mans 2021 certamente attirerà l’attenzione di ogni appassionato di automobilismo, anche chi normalmente segue magari soltanto la Formula 1. Rispetto al 2020, la buona notizia è che tornerà almeno parzialmente il pubblico, inoltre ricordiamo che la partenza della 24 Ore di Le Mans 2021 sarà data da John Elkann, presidente della Fiat.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA 24 ORE DI LE MANS 2021

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta tv della 24 Ore di Le Mans 2021 sarà disponibile in maniera integrale su Eurosport (dunque sulle piattaforme Sky e Dazn) e tramite diretta streaming video sulle piattaforme Discovery+ ed Eurosport Player. Aggiornamenti in tempo reale sull’andamento della 24 Ore Le Mans 2021 saranno poi disponibili naturalmente sui canali social ufficiali Fia Wec e 24 Heures du Mans, mentre l’App 24H Le Mans offre gratuitamente notizie, aggiornamenti e tempi cronometrati.

DIRETTA 24 ORE LE MANS 2021: ORARI E PROTAGONISTI

Scopriamo adesso tutte le indicazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della 24 Ore di Le Mans 2021. La partenza sarà alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, sabato 21 agosto, mentre l’arrivo sarà esattamente alla stessa ora, ma naturalmente di domenica 22 agosto, quando si conoscerà il nome del team vincitore. La 24 Ore di Le Mans 2021 avrà 62 equipaggi iscritti, tre in più rispetto all’anno scorso, suddivisi in quattro classi: Hypercar, Lmp2, Lmgte Pro e Lmgte Am. Tra i nomi più noti dei partecipanti alla 24 Ore di Le Mans 2021 ci sono Juan Pablo Montoya e Robert Kubica, ma il ruolo dei favoriti va ancora una volta assegnato alla Toyota, che schiera i nuovissimi prototipi GR010-Hybrid per andare a caccia del quarto successo consecutivo sul mitico Circuito della Sarthe a Le Mans, in particolare con l’equipaggio caratterizzato dal numero 8, cioè Hartley-Nakajima-Buemi. Tra le Gran Turismo invece il duello potrebbe essere tra la Porsche 911 Rsr con Estre-Jani-Christensen e la Ferrari 488 Gte Evo di Pier Guidi-Calado-Ledogar.

