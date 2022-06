Diretta 24 Ore Le Mans 2022/ Streaming video tv: chi vincerà la mitica corsa?

DIRETTA 24 ORE LE MANS 2022: GRANDE ATTESA PER SCOPRIRE IL VINCITORE!

La diretta della 24 Ore Le Mans 2022 ci terrà compagnia in questo weekend che per il mondo dei motori vedrà principale protagonista questa lunghissima e leggendaria corsa, la prova endurance più famosa al mondo sull’iconico tracciato francese. La pandemia di Coronavirus non è più minacciosa come negli anni scorsi e così, dopo l’edizione 2020 della 24 Ore di Le Mans che era slittata fino a settembre e quella del 2021 che era stata invece disputata ad agosto, ecco che si torna alla classica collocazione nel mese di giugno, anche se va reso merito agli organizzatori di essere sempre riusciti a mandare in scena la mitica 24 Ore di Le Mans.

C’è dunque grande attesa per scoprire quale sarà l’equipaggio vincitore della prova di gran lunga più prestigiosa del calendario del Wec, World Endurance Championship, del quale la corsa francese costituisce il terzo appuntamento stagionale: la diretta della 24 Ore Le Mans 2022 certamente attirerà l’attenzione di ogni appassionato di automobilismo, anche chi normalmente segue magari soltanto la Formula 1. La 24 Ore di Le Mans 2022 ci avvicina sempre più al centenario: la prima edizione risale al 1923, la storia è mitica…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA 24 ORE DI LE MANS 2022

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta tv della 24 Ore di Le Mans 2022 sarà disponibile in maniera integrale su Eurosport e tramite diretta streaming video sulle piattaforme Discovery+ ed Eurosport Player. Aggiornamenti in tempo reale sull’andamento della 24 Ore Le Mans 2021 saranno poi disponibili naturalmente sui canali social ufficiali Fia Wec e 24 Heures du Mans, mentre l’App 24H Le Mans offre gratuitamente notizie, aggiornamenti e tempi cronometrati.

DIRETTA 24 ORE LE MANS 2022: ORARI E PROTAGONISTI

Scopriamo adesso tutte le indicazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della 24 Ore di Le Mans 2022. La partenza sarà alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, sabato 11 giugno, mentre l’arrivo sarà esattamente alla stessa ora, ma naturalmente di domenica 12 giugno, quando si conoscerà il nome del team vincitore. La 24 Ore di Le Mans 2022 avrà 62 equipaggi iscritti (186 piloti), esattamente come l’anno scorso, suddivisi in quattro classi: Hypercar, Lmp2, Lmgte Pro e Lmgte Am. La gara assegna punti doppi per le classifiche, la categoria più prestigiosa è quella delle Hypercar, che si giocheranno dunque anche la vittoria assoluta.

Tra i favoriti per la vittoria alla 24 Ore di Le Mans 2022 ci sono tra le Hypercar la Alpine Elf vincitrice alla 1000 Miglia di Sebring con i piloti André Negrão-Nicolas Lapierre-Matthieu Vaxiviere e la Toyota che si è imposta alla 6 Ore di Spa-Francorchamps con Mike Conway-Kamui Kobayashi-Jose Maria Lopez. Nella categoria Lmgte Pro saranno invece da seguire con grande attenzione nella diretta 24 Ore Le Mans 2022 la Ferrari numero 51 dei campioni iridati in carica Alessandro Pier Guidi e James Calado con Daniel Serra e l’altra Ferrari 488 di AF Corse, con il numero 52, affidata a Miguel Molina-Antonio Fuoco-Davide Rigon.

