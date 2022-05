Diretta 500 Miglia Indianapolis 2022/ Streaming video tv: chi vincerà la corsa?

DIRETTA 500 MIGLIA INDIANAPOLIS 2022: ARRIVA LA GRANDE CORSA!

Alle ore 18:45 di domenica 29 maggio torna il grande appuntamento con la 500 Miglia Indianapolis 2022: la straordinaria corsa che festeggia oggi i suoi 111 anni ci farà compagnia sull’ovale del Motor Speedway nello stato dell’Indiana. Sappiamo tutto ormai: ricordando che il campione in carica è lo straordinario Hélio Castroneves, che questa corsa l’ha vinta addirittura quattro volte, possiamo anche aggiungere che questo appuntamento riguarda di fatto la IndyCar Series, e che è il campionato a prendere il nome dalla corsa che spesso viene chiamata così perché le sue vetture sono nominate in questo modo.

La diretta della 500 Miglia Indianapolis 2022 sarà uno spettacolo: i giri da completare sull’anello saranno 200 come da consuetudine, vedremo pit stop, Safety Car e incidenti perché su una pista del genere sono quasi all’ordine del giorno, e poi scopriremo chi riuscirà a vincere. Sarà allora un grande giorno con questa gara; aspettando che le macchine prendano possesso del Motor Speedway, proviamo a fare un rapido excursus su quelli che potrebbero essere i temi principali legati alla diretta della 500 Miglia Indianapolis 2022, prima di lasciare la parola alla pista e ai protagonisti…

DIRETTA 500 MIGLIA INDIANAPOLIS 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv della 500 Miglia Indianapolis 2022 sarà un appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare: il canale di riferimento sarà infatti Sky Sport Formula 1, che proporrà la trasmissione integrale di questa celeberrima corsa con la possibilità di assistervi anche tramite il servizio di diretta streaming video. In questo caso, senza costi aggiuntivi, dovrete installare l’applicazione Sky Go tramite apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone mentre in alternativa bisognerà essere clienti di Now Tv.

DIRETTA 500 MIGLIA INDIANAPOLIS 2022: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta della 500 Miglia Indianapolis 2022 uno dei grandi favoriti della vigilia è Scott Dixon: per sei volte ha vinto il campionato, e questo pilota neozelandese nelle qualifiche che si sono svolte una settimana fa ha ottenuto la pole position ad una media di oltre 234 miglia orarie, cioè 376 Km/h. Naturalmente ha firmato il tempo migliore di sempre (2’3’’8162), ma la grande giornata della Honda non si è fermata qui perché il compagno di squadra Alex Palou è giunto alle spalle di Dixon, ed è il pilota che ha vinto la ultima IndyCar Series.

In terza piazza abbiamo invece la Chevrolet di Rinus VeeKay; tutti e tre i protagonisti della prima fila, nella diretta della 500 Miglia Indianapolis 2022 che scatterà tra poco, hanno timbrato un crono che mai si era visto prima nella storia della corsa. Inevitabile pensare allora che, almeno per quanto riguarda la vigilia, i grandi favoriti per vincere lo storico appuntamento automobilistico siano loro, ma come abbiamo già detto sul Motor Speedway si potrebbe davvero di tutto e certamente le sorprese sono all’ordine del giorno. Si tratta allora di aspettare e scoprire cosa succederà tra poche ore, quando la diretta della 500 Miglia Indianapolis 2022 prenderà il via…











