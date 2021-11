DIRETTA ACR MESSINA AVELLINO/ Video streaming tv: sono 22 i precedenti del match

DIRETTA ACR MESSINA AVELLINO: I TESTA A TESTA

Per la diretta della Serie C Acr Messina Avellino tocca ora andare a controllare anche il ricco storico che i due club condividono, alla vigilia della 14^ giornata del girone C. I dati in nostro possesso sono tanti: per tale sfida infatti possiamo leggere a tabella ben 22 precedenti ufficiali, questi pure registrati dal 1970 a oggi e in occasione del secondo e terzo campionato italiano. Il bilancio che ne ricaviamo poi ci appare ben in equilibrio, nonostante la ricchezza dei dati: emergono infatti ben 7 pareggi, ma pure 8 vittorie del Messina e sette affermazioni dell’Avellino in tale scontro diretto.

Diretta/ Catanzaro Acr Messina (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca

Possiamo anche aggiungere alla nostra analisi che l’ultimo testa a testa occorso tra le due società non è dei più recenti, visto che risale solo al campionato di serie B del 2007-08: pure allora ricordiamo che tra andata e ritorno fu doppia affermazione per il club siciliano. (Agg Michela Colombo)

DIRETTA ACR MESSINA AVELLINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Acr Messina Avellino sarà trasmessa su Sky Sport 251, e quindi sarà un appuntamento riservato ai clienti della televisione satellitare, che però abbiano sottoscritto un abbonamento al pacchetto Calcio. La Serie C è comunque visibile interamente su Eleven Sports, che da anni fornisce tutte le partite anche di Coppa Italia; dunque la visione in diretta streaming video sarà accessibile in abbonamento, oppure acquistando ogni volta il singolo evento che, salvo eccezioni, ha un prezzo fissato all’inizio della stagione.

Diretta/ Avellino Taranto (risultato finale 2-1): Maniero-Civilleri, irpini ok!

ACR MESSINA AVELLINO: IRPINI IN GRANDE STRISCIA

Acr Messina Avellino, partita diretta dal signor Giuseppe Collu, va in scena alle ore 17:30 di domenica 14 novembre: al San Filippo si gioca per la 14^ giornata nel girone C di Serie C 2021-2022, sfida interessante tra due società ambiziose che però stanno vivendo momenti diversi. La vittoria interna contro il Taranto ha allungato a 6 la striscia positiva degli irpini, che erano partiti male ma hanno poi saputo confermare i loro valori sul campo, sono già vicini almeno al secondo posto e puntano a proseguire in questo modo, essendo tra le principali candidate alla promozione.

Diretta/ Palermo Avellino (risultato finale 1-1): Tito riacciuffa i rosanero

L’Acr Messina ha perso a Catanzaro, partita posticipata di qualche ora per la positività di un tesseratavo: situazione che ha fatto imbestialire Eziolino Capuano che ha denunciato condizioni “bestiali” (per usare le sue parole), sta di fatto che adesso la squadra siciliana ha bisogno di tornare a fare punti pur se con il cambio di allenatore un miglioramento c’è stato. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Acr Messina Avellino, mentre aspettiamo che si giochi possiamo valutare insieme le scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ACR MESSINA AVELLINO

In Acr Messina Avellino alcuni giocatori dei padroni di casa restano da valutare: in attacco possono tornare Adorante e Ibourahima Baldé (in alternativa Raffaele Russo e Catania), a centrocampo si dovrebbe giocare con Lamine Fofana punto di riferimento e il supporto di Simonetti e Amara Konate, mentre sugli esterni i favoriti sono ancora Morelli e Tiago Gonçalves. Avremo poi la consueta linea difensiva con Carillo, Celic e Mikulic che dovrebbero proteggere Michal Lewandowski, ma come detto è possibile che Capuano possa recuperare altri elementi.

Piero Braglia se la gioca con un 4-2-3-1 nel quale Sbraga e Bove proteggono il portiere Francesco Forte, Ciancio e Tito saranno i due terzini mentre a fare coppia centrale dovrebbero essere Aloi e Santo D’Angelo, ma attenzione alla candidatura di Matera. Alberto De Francesco e Mastalli sono invece in ballottaggi con Mamadou Kanoute per giocare da trequartista; sugli esterni alti i prescelti dovrebbero nuovamente essere Micovschi e Di Gaudio, Plescia invece rischia sulla concorrenza di Riccardo Maniero che potrebbe tornare titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Acr Messina Avellino possiamo consultare le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 2,95 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, porta in dote un valore che ammonta a 3,05 volte la giocata mentre con il segno 2, su cui puntare per l’affermazione degli ospiti, andreste a intascare 2,40 volte l’importo investito con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA