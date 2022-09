Diretta/ ACR Messina Viterbese video streaming tv: ci sono appena 2 precedenti

DIRETTA ACR MESSINA VITERBESE: TESTA A TESTA STORICO

Analizziamo i precedenti della diretta di ACR Messina Viterbese a distanza da poche ore dal fischio d’inizio della gara. Sono appena due i precedenti tra le due squadre e nemmeno troppo recenti. Si sono trovate però di fronte nella stagione 2000/01 in quella che all’epoca si chiamava ancora Lega Pro. All’andata a Viterbo la gara non andò oltre il risultato di 0-0. Pareggio fu anche al ritorno in Sicilia in un match terminato col risultato di 2-2.

Diretta/ Viterbese Fidelis Andria (risultato finale 2-2): doppio D'Uffizi poi Paolini

I precedenti dunque ci dicono che sono arrivati due pareggi e che nessuna delle due squadre è riuscita per ora a imporsi in questo incontro. Sarà interessante vedere se proprio oggi una delle due riuscirà a cambiare questo bilancio spostando l’ago della bilancia dalla sua parte. Guardando la disastrosa classifica delle due compagini poi a entrambe servono tre punti che in questo momento sarebbero di vitale importanza. Chi invece scivolerà si troverà a dover affrontare una vera e propria crisi. (Matteo Fantozzi)

Diretta/ Virtus Francavilla Messina (risultato finale 1-0): pugliesi di misura!

ACR MESSINA VITERBESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di ACR Messina Viterbese, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di ACR Messina Viterbese esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

Diretta/ Messina Crotone (risultato finale 2-4) streaming video: Awua cala il poker

PARTITA COMBATTUTA

ACR Messina Viterbese, in diretta mercoledì 14 settembre 2022 alle ore 21.00 presso lo Stadio San Filippo – Franco Scoglio, sarà una sfida valida per la terza giornata del girone C di Serie C. Una gara molto importante per entrambe le squadre, a caccia di una vittoria dopo un inizio di campionato piuttosto sottotono, se non deludente.

L’ACR Messina è ancora a quota 0 punti dopo due giornate: dopo il pesante ko interno per 2-4 contro il Crotone di Lerda, i siciliani sono stati sconfitti 1-0 dalla Virtus Francavilla: rete decisiva di Patierno su rigore. Non se la passa molto meglio la Viterbese, che ha raccolto 1 punto: dopo il ko all’esordio contro il Calcio Giugliano per 2-0, la compagine della Tuscia ha raccolto un 2-2 interno contro la Fidelis Andria.

PROBABILI FORMAZIONI ACR MESSINA VITERBESE

Qualche ballottaggio ancora da risolvere in vista della diretta ACR Messina Viterbese, è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni del match. Partiamo dai siciliani, in campo con il 3-4-3: Daga, Trasciani, Camilleri, Fili, Fazzi, Marino, Fofana, Versienti, Grillo, Zuppel, Balde. Per quanto riguarda i laziali, il modulo sarà il 3-4-2-1: Fumagalli, Santoni, Sorrini, Monteagudo, Nesta, Megelaitis, Semenzato, Andreis, Mungo, Polidori, Volpicelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a conoscere le quote per le scommesse della diretta ACR Messina Viterbese. Secondo i bookmakers, i siciliani hanno i favori del pronostico. Prendiamo come riferimento i dati forniti da Eurobet: la vittoria dell’ACR Messina è a 2,30, il pareggio è dato a 3,15, mentre il successo della Viterbese è a 2,96. Si profila una gara chiusa, molto tattica: l’Under 2,5 è a 1,57, l’Over 2,5 è a 2,25. Più equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,90 e 1,80.

© RIPRODUZIONE RISERVATA