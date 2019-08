Diretta Adriese Feralpisalò/ Streaming video: ospiti favoroti (Coppa Italia)

Adriese Feralpisalò, diretta dall’arbitro Giuseppe Emanuele Repace, è la partita in programma oggi domenica 4 agosto 2019, con fischio d’inizio già in programma alle ore 17,30 tra le mura del Luigi Bettinazzi. Si accende il primo turno della Coppa Italia e tra i tanti match messi in calendario ecco che spicca la diretta tra Adriese e Feralpisalò, sfida da tenere ben d’occhio e dove ci attendiamo non pochi colpi di scena. Di fronte infatti vi saranno due club ben intenzionati a riscattarsi dopo la passata stagione e ad ottenere traguardi ancor più ambiziosi. Non scordiamo infatti che i leoni del garda avevano ben giocato nella precedente stagione della Serie C: arrivati alla quarta piazza nel girone A, la squadra verdeazzurra si è poi arresa alla Triestina ai quarti di finale dei play off promozione. Altrettanto motivata è l’Adriese, che vuole subito farsi protagonista nella Coppa Italia: il club di Serie D infatti l’anno scorso ha raggiunto la seconda piazza nella classifica del girone C, ma ha perso la finale dei play off. Di fronte a tale passato recente vediamo bene che sia Adriese e Feralpisalò sono impazienti di vivere questa nuova stagione al meglio, fin dal match di oggi.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Adriese Feralpisalò, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere trasmessa dalla televisione di stato: non sarà dunque possibile assistere alla partita di Coppa Italia nemmeno con un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili potrete consultare le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui loro account social, con particolare riferimento a Facebook e Twitter.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per le probabili formazioni della diretta Adriese Feralpisalò è ancora mistero intorno alle mosse del tecnico Tiozzo, ma i gli appassionati sperano di cuore di poter già ammirare in campo il nuovo colpo di mercato della società di Rovigo ovvero Fabio Lauria. “Il Messi della Serie D” come lo ha soprannominato lo stesso Tiozzo qualche giorno prima del suo arrivo, è l’attaccante classe 1986 appena arrivato dal Rezzato, dove ha passato l’ultima stagione dopo essere stato svincolato dal Modena. Sono invece ben chiare le mosse di Zenoni per lo schieramento della Feralpisalò, in campo seguendo il 3-5-2. Ecco quindi che in difesa vi sarà spazio per De Lucia tra i pali, oltre che per il trittico Legati-Rinaldi-Giani che si occuperà del reparto arretrato. Sarà poi mediana ricca con i tre centrali Scarsella, Magnino e Pesce, mentre toccherà a Giani e Contessa a giocare ai lati: maglie confermate per Caracciolo e Ceccarelli.



