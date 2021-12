DIRETTA SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE/ Video streaming tv live: le date dei match

DIRETTA SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE: LE DATE

Mentre cresce l’attesa per la diretta del sorteggio degli ottavi di Champions League, dobbiamo ricordare quali saranno le date nelle quali rivedremo in campo le big d’Europa per il primo turno ad eliminazione diretta, che naturalmente riguarderà anche Inter e Juventus. Come consuetudine ormai da diversi anni, gli ottavi di finale di Champions League saranno spalmati su ben quattro diverse settimane, con partite al martedì e al mercoledì. Di conseguenza gli incontri d’andata saranno il 15 e 16 oppure il 22 e 23 febbraio, mentre per il ritorno l’appuntamento sarà l’8 e 9 marzo oppure 15 e 16 marzo, sempre con precedenza a chi aveva giocato prima anche a febbraio.

Per i quarti di finale si passa invece al 5-6 aprile (andata) e 12-13 aprile (ritorno). Con le semifinali saremo davvero a primavera inoltrata: andata il 26-27 aprile, ritorno il 3-4 maggio, infine la grande finale di Champions League sarà sabato 28 maggio prossimo, presso il Krestovsky Stadium di San Pietroburgo, in Russia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv del sorteggio degli ottavi di Champions League è garantita dalla televisione satellitare: gli abbonati potranno dunque rivolgersi ai canali Sky Sport 24 e Sky Sport Football, rispettivamente ai numeri 200 e 203 della piattaforma. In chiaro l’appuntamento sarà invece sul Canale 20 Mediaset. Infine ricordiamo che la diretta streaming video (disponibile anche tramite i servizi di Sky e Mediaset) sarà fornita senza costi aggiuntivi pure attraverso il sito ufficiale della federazione europea, vale a dire www.uefa.com.

SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE: CON CHI LE ITALIANE?

Alle ore 12.00 di oggi, lunedì 13 dicembre, appuntamento imperdibile con la diretta del sorteggio degli ottavi di Champions League 2021-2022: le 16 squadre rimaste in corsa attendono di conoscere il nome delle loro avversarie nel turno che aprirà la affascinante fase ad eliminazione diretta, naturalmente la più bella in ogni edizione della Champions League. Nell’urna di Nyon, dove si svolgerà il sorteggio degli ottavi di Champions League presso la sede della Uefa, ci saranno anche i nomi delle due squadre italiane rimaste in gara (Inter e Juventus), mentre l’Atalanta sarà di scena in Europa League e purtroppo il Milan è uscito da tutto.

Possiamo brevemente ricordare come funziona questo sorteggio degli ottavi di Champions League, anche se non ci saranno novità come invece nelle Coppe minori: le squadre che si sono classificate al primo posto incroceranno necessariamente una seconda nel girone e saranno le teste di serie che disputeranno il ritorno in casa. I vincoli sono sempre gli stessi: agli ottavi non si potrà giocare contro una squadra già sfidata nel girone, né contro una connazionale. Questo naturalmente riduce il numero delle potenziali avversarie: per fare gli esempi che ci riguardano più da vicino, Inter e Juventus non possono incrociarsi fra loro, i nerazzurri non potranno pescare il Real Madrid né la Juventus essere abbinata al Chelsea. Ora però è arrivato il momento di scoprire più nel dettaglio tutto ciò che riguarda la diretta del sorteggio degli ottavi di Champions League…

DIRETTA SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE: LA SITUAZIONE

La diretta del sorteggio degli ottavi di Champions League coinvolgerà dunque le 16 squadre che ancora sperano di diventare campioni d’Europa al termine della stagione. Tra di esse abbiamo tutte le quattro rappresentanti dell’Inghilterra, che si erge dunque a nazione di riferimento con i campioni in carica del Chelsea ma anche con Liverpool, Manchester City e Manchester United, naturalmente tutte potenze del calcio europeo. Segue la Spagna con tre rappresentanti, anche se va detto che aveva in corsa ben cinque squadre grazie al Villarreal detentore dell’Europa League: il Sottomarino Giallo è andato avanti a discapito dell’Atalanta e ce l’hanno fatta pure le due squadre di Madrid, Real e Atletico, mentre scivoleranno in Europa League il Siviglia e clamorosamente il Barcellona.

L’Italia, come già ampiamente accennato, sarà rappresentata dalla Juventus che ha vinto il suo girone e dall’Inter che finalmente ha superato lo scoglio della fase a gironi dopo ben tre tentativi infruttuosi. A quota due squadre nel sorteggio degli ottavi di Champions League troveremo pure la Francia, con il Psg ma anche il Lilla, ed inoltre il Portogallo, un exploit da sottolineare da parte di Benfica e Sporting Lisbona. Infine avranno una rappresentante a testa Austria, Germania e Olanda: applausi allo splendido Ajax (sei vittorie su sei) e al Salisburgo, mentre il Bayern fa paura a tutti ma da solo non basta a nascondere le difficoltà del calcio tedesco che ha visto eliminate ben tre sue squadre nei gironi. Questa è una breve panoramica sulle squadre coinvolte, poi sarà l’urna di Nyon a dirci che cosa succederà…



