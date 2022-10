DIRETTA AJAX NAPOLI/ Video streaming tv: l’arbitro del match è François Letexier

DIRETTA AJAX NAPOLI: L’ARBITRO

In attesa della diretta di Ajax Napoli andiamo ad analizzare la squadra degli arbitri. Il fischietto principale sarà il francese François Letexier con assistenti arbitrali Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. Il quarto uomo sarà Jeremy Stinat con al Var il polacco Tomas Kwiatkowski e Avar il transalpino Benoit Millot. Per Letexier si tratta dell’esordio assoluto contro gli azzurri che non ha mai fischiato fino a questo momento. Nella scorsa stagione in Europa League ha diretto un’italiana, nella sfida Leverkusen Atalanta terminata con la vittoria della Dea per 1-0.

Nato a Bedee il 23 aprile del 1989, appartiene alla sezione di Ille-et-Vilaine. Il suo esordio in Ligue 1 arriva nel 2016 nella sfida Montpellier Caen terminata col risultato finale di 2-1 e gara che lo elegge ad arbitro più giovane della storia a esordire nel massimo campionato transalpino. Diventa internazionale nel 2017 con esordio nella sfida Bulgaria Bosnia terminata 0-1 nel marzo del 2018. Quest’anno ha arbitrato già in Champions League nel terzo turno nella sfida Dinamo Kiev Sturm Graz terminata col risultato finale di 1-0.

AJAX NAPOLI STREAMING VIDEOE DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ajax Napoli sarà disponibile sui canali di Sky Sport: la partita sarà dunque visibile agli abbonati, che potranno come sempre utilizzare l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video di Ajax Napoli, garantita anche da Now TV. In alternativa ci sarà anche la possibilità fornita dalla piattaforma Infinity Plus di Mediaset: anche in questo caso la visione sarà in mobilità e bisognerà essere clienti del servizio.

AJAX NAPOLI: NAPOLI SUPER FAVORITO!

Ajax Napoli, diretta dall’arbitro francese François Letexier naturalmente presso lo stadio Johan Cruyff Arena di Amsterdam, si giocherà alle ore 21.00 di questa sera, martedì 4 ottobre 2022, per la terza giornata del girone A della Champions League 2022-2023. Trasferta naturalmente affascinante sul campo di una squadra che ha fatto la storia del calcio, la diretta di Ajax Napoli offre un’occasione d’oro ai partenopei di Luciano Spalletti, che vincendo anche la terza partita del girone dopo il trionfo contro il Liverpool e il bel successo a Glasgow avrebbero un piede e mezzo (come si suol dire) già agli ottavi di finale di Champions League.

L’Ajax però ha il dovere di sfruttare il fattore campo per provare ad agganciare il Napoli, dopo avere battuto nettamente i Rangers ma avere subito anche una beffarda sconfitta in extremis sul campo del Liverpool. Scivolare contro il Napoli, a maggior ragione in casa, potrebbe costringere gli olandesi a puntare soprattutto sul terzo posto, dopo appena metà girone sarebbe una notevole delusione per i lancieri. Di certo ci aspettiamo una bella partita fra due squadre che esprimono un calcio piacevole: cosa succederà nella diretta di Ajax Napoli?

PROBABILI FORMAZIONI AJAX NAPOLI

Parliamo anche delle probabili formazioni per la diretta di Ajax Napoli. Il modulo 4-3-3 di Alfred Schreuder dovrebbe vedere in porta il veterano Pasveer, reduce dall’esordio in Nazionale a quasi 39 anni; davanti a lui la coppia centrale formata da Magallan e Timber, mentre i due terzini dovrebbero essere Rensch e Blind. A centrocampo Alvarez è il regista della squadra; ai suoi lati potremmo aspettarci il ritorno da titolare di Klaassen, con ballottaggio tra Berghuis e Taylor per l’ultima maglia a disposizione. Nel tridente offensivo invece Tadic è il laterale destro, perché come centravanti agisce Kudus mentre Bergwijn dovrebbe essere l’ala sinistra.

Anche Luciano Spalletti punta sul 4-3-3 come modulo: in difesa potrebbe esserci un ballottaggio fra Mathias Olivera e Mario Rui per il posto come terzino sinistro a completare il reparto con Di Lorenzo a destra, Meret naturalmente in porta, Rrahmani e Kim Min-Jae coppia centrale. A centrocampo nessuna sorpresa: Lobotka playmaker, Zambo Anguissa e Zielinski ai suoi fianchi, naturalmente il polacco con compiti più offensivi rispetto al camerunese. Come prima punta dovremmo vedere Raspadori, ma naturalmente spera anche Simeone; le ali dovrebbero invece essere Lozano a destra e Kvaratskhelia a sinistra.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo per finire anche uno sguardo al pronostico sulla diretta Ajax Napoli in base alle quote Snai. I padroni di casa potrebbero essere leggermente favoriti e il segno 1 per la vittoria dell’Ajax è quotato a 2,20, mentre la vittoria del Napoli (segno 2) varrebbe 2,95 volte la posta in palio. Infine, ecco che il pareggio (naturalmente segno X) varrebbe 3,75 volte la posta in palio.











