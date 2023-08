Diretta Al Hilal Al Nassr/ Streaming video tv: la finale di Arab Cup (oggi 12 agosto 2023)

Al Hilal Al Nassr, in diretta alle ore 17.00 italiane di oggi pomeriggio, sabato 12 agosto, si gioca al King Fahd Stadium di Taif, in Arabia Saudita, come finale della Arab Cup 2023. Si tratta di una competizione internazionale, una sorta di Champions League per squadre del mondo arabo, che possono appartenere sia alla confederazione asiatica sia a quella africana. Quest’anno però avremo un derby dell’Arabia Saudita con la diretta di Al Hilal Al Nassr, che d’altronde sono ormai diventate protagoniste del calciomercato internazionale.

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023/ Inghilterra e Australia in semifinale! (oggi 12 agosto)

Tra i protagonisti troveremo ad esempio Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic, Marcelo Brozovic, Sadio Mané e naturalmente Cristiano Ronaldo. L’Al Nassr di recente è stato protagonista anche di un’amichevole in Giappone pareggiata per 1-1 contro l’Inter, adesso contende ai connazionali un trofeo che da quelle parti riveste notevole significato e che comincia ad attirare l’attenzione anche del resto del mondo grazie a tante star del calcio internazionale. Che cosa ci saprà dire la diretta di Al Hilal Al Nassr?

Calciomercato Roma, news/ Accordo ad un passo per Zapata! Di Livio: "Se sta bene..." (12 agosto 2023)

DIRETTA AL HILAL AL NASSR STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Al Hilal Al Nassr sarà visibile in chiaro anche in Italia grazie a Sportitalia, canale numero 60 del telecomando, che ne ha acquistato i diritti. Di conseguenza, sarà disponibile anche la diretta streaming video di Al Hilal Al Nassr, naturalmente tramite il sito oppure l’applicazione di Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI AL HILAL AL NASSR

Diamo infine uno sguardo anche alle probabili formazioni per la diretta di Al Hilal Al Nassr, con diversi nomi conosciuti in entrambe le compagini. Per l’Al Hilal potremmo schierare un modulo 4-2-3-1 con il portiere Al Muaiof protetto dalla difesa a quattro formata da Abdulhamid, l’ex napoletano Koulibaly, Al Boleahi e S. Al Dawsari; in mediana ecco l’ex laziale Milinkovic-Savic e Ruben Neves; infine il reparto offensivo, con Carrillo, Malcon e Al-Dawsari sulla trequarti a supporto del centravanti Michael.

Video/ Napoli Apollon Limassol (2-0) gol e highlights: vittoria nel segno dei bomber (11 agosto 2023)

La risposta dell’Al Nassr dovrebbe invece concretizzarsi in un possibile modulo 4-2-3-1, con questi possibili undici titolari: in porta Alaqidi; la difesa a quattro formata da Al Ghannam, Lajami, Madu e Telles; nel cuore della mediana Fofana e l’ex interista Brozovic; andando verso l’attacco, ecco Talisca, Al Ghannam e Mané a destra a sinistra sulla trequarti, in appoggio al centravanti che sarà naturalmente Cristiano Ronaldo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA