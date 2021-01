Diretta Alba Berlino Milano/ Streaming video tv: l’Olimpia va in Germania (Eurolega)

DIRETTA ALBA BERLINO MILANO: OLIMPIA FAVORITA

Alba Berlino Milano, che sarà diretta dagli arbitri Christos Christodoulou, Sergio Silva e Seffi Shemmesh, si gioca alle ore 20:00 di giovedì 14 gennaio presso la Mercedes Benz Arena: nella capitale tedesca va in scena la partita valida per la 20^ giornata di basket Eurolega 2020-2021. Per l’Olimpia si tratta di un’altra occasione per provare a blindare la qualificazione ai playoff: manca ancora parecchio per chiudere la regular season ma la situazione per i lombardi è ottima, dopo il colpo in casa del Real Madrid è stata addirittura avvicinata la vetta della classifica e dunque ci sono tutte le possibilità di ottenere il vantaggio del campo nella serie dei quarti di finale, cosa che potrebbe cambiare tutto lo scenario.

Questa sera l’avversaria è abbordabile, perché ha record negativo e arriva da un periodo poco brillante che ha affondato le sue speranze; all’andata era arrivata una comoda vittoria e vedremo quello che succederà questa sera, sapendo comunque che bisognerà cercare di non sottovalutare i tedeschi. Aspettando la diretta di Alba Berlino Milano, proviamo adesso a valutare quelli che potrebbero essere i temi principali legati alla partita di Eurolega.

DIRETTA ALBA BERLINO MILANO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Alba Berlino Milano verrà trasmessa su Eurosport 2, canale riservato agli abbonati del satellite che lo troveranno al numero 211 del loro decoder; in alternativa, come sempre, la partita di Eurolega sarà visibile attraverso la piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutte le gare in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.euroleague.net troverete inoltre le informazioni utili come il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori sul parquet, i contenuti multimediali e la classifica della competizione.

DIRETTA ALBA BERLINO MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Alba Berlino Milano arriva in un momento particolare per l’Olimpia: la squadra infatti è rimasta bloccata a Madrid a causa di una forte nevicata, non è riuscita a partire in tempo utile e così ha dovuto posticipare la partita di domenica a Cremona. Potremmo quindi dire che Ettore Messina ha avuto tempo extra, ma l’intoppo non era previsto e dunque di fatto Milano si presenta in Germania anche con una situazione di stress che potrebbe incidere almeno sull’approccio al match. Resta che la differenza dei valori è abbastanza evidente: l’ultima volta in cui l’Alba ha giocato in casa ha perso contro il Maccabi Tel Aviv e in generale non festeggia una vittoria interna da oltre un mese, quando ha demolito il Fenerbahçe. Squadra pericolosa soprattutto sugli esterni, ha in Peyton Siva una vecchia conoscenza del nostro campionato e in Jayson Granger un veterano con tante partite di Eurolega alle spalle, ma nel complesso il roster a disposizione di coach Aito Garcia Reneses è inferiore a quello dell’Olimpia. Per questo dunque Milano deve approfittare del calendario favorevole e provare a fare il passo ulteriore verso la qualificazione ai playoff, sono vietate le pause di riflessione perché, come detto, la strada verso il prossimo turno della competizione è ancora lunga…



