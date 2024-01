DIRETTA/ Alba Berlino Virtus Bologna video streaming tv: storia a senso unico (Eurolega, 5 gennaio 2024)

DIRETTA ALBA BERLINO VIRTUS BOLOGNA: I TESTA A TESTA

Parlando della diretta di Alba Berlino Virtus Bologna dobbiamo dire che nell’Eurolega moderna le due squadre non si erano mai incrociate prima della scorsa stagione: naturalmente allora i precedenti sono tre, e le V nere possono ambire al poker mantenendo immacolato il loro bilancio, avendo sempre battuto l’avversaria tedesca. Per di più si è trattato di partite che la Virtus Bologna ha controllato agilmente: le due casalinghe, quella dello scorso ottobre e quella del dicembre 2022, si sono concluse rispettivamente con il margine di 11 e 9 punti. Nel marzo di un anno fa invece, nell’unica sfida alla Mercedes Benz Arena, la Segafredo aveva addirittura dominato: 74-96 il punteggio finale.

Grandi protagonisti erano stati Kyle Weems e Milos Teodosic: il primo, oggi a Tortona, aveva segnato 22 punti mentre Teodosic ne aveva infilati 21, dunque un totale di 43 punti in due ma soprattutto con un ottimo 16/21 dal campo, impreziosito dal 9/14 dall’arco. In doppia cifra erano andati anche Mam Jaiteh e Iffe Lundberg con 12 punti a testa; per l’Alba Berlino invece pessimo 24% dalla lunga distanza, non era bastato il solito Luke Sikma autore di 11 punti, 6 rimbalzi e 6 assist con 4/7 al tiro, doppia cifra anche per Jaleen Smith (12), Yanni Wetzell e Louis Olinde (10 a testa). (agg. di Claudio Franceschini)

ALBA BERLINO VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ancora una volta la diretta tv di Alba Berlino Virtus Bologna sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare: Sky Sport fornisce tutte le partite di Eurolega delle due italiane e non fa eccezione questa, che come di consueto potrà essere seguita anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordando che le partite di Eurolega di cui sopra sono anche sulla piattaforma DAZN, sempre per gli abbonati, possiamo aggiungere che sul sito ufficiale del torneo, www.euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete tutte le informazioni utili sul match come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

PARTITA DA VINCERE!

Alba Berlino Virtus Bologna è in diretta dalla Mercedes Benz Arena, alle ore 19:00 di venerdì 5 gennaio: secondo impegno settimanale per le V nere in Eurolega 2023-2024, questa è la 19^ giornata e dunque la seconda di ritorno, una partita da vincere per una Segafredo che sta davvero facendo benissimo in questa competizione, allo stato attuale delle cose è in piena corsa per la qualificazione diretta al playoff e sta mostrando una straordinaria qualità in certe vittorie, per esempio quella di Belgrado contro il Partizan con la squadra accolta da tantissimi tifosi al ritorno a Bologna.

L’Alba Berlino, già battuta in casa all’andata, è penultima in classifica in Eurolega: al momento è veramente difficile pensare che possa ambire anche solo a prendersi il playout, ma non va comunque sottovalutata perché ha saputo vincere contro il Barcellona (che pure è in calo) mostrando dunque qualità e attributi. Da vedere allora cosa succederà tra poche ore nella diretta di Alba Berlino Virtus Bologna, noi nel frattempo possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali che potrebbero emergere dalla serata alla Mercedes Benz Arena.

DIRETTA ALBA BERLINO VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Alba Berlino Virtus Bologna osserveremo da vicino anche i due italiani che giocano in Germania: Matteo Spagnolo e Gabriele Procida in generale stanno avendo una stagione positiva e sognano di percorrere le orme di Simone Fontecchio, che è passato dall’Alba Berlino lanciando una carriera che ora lo vede elemento importante degli Utah Jazz in NBA, ma anche leader tecnico di una nazionale che tra non molto dovrà approcciare il Preolimpico nella speranza di ripetere la splendida qualificazione che aveva ottenuto a Tokyo.

Al netto di Spagnolo e Procida, l’Alba Berlino rimane comunque una squadra che in Eurolega fatica a tenere il ritmo; negli ultimi anni è sempre stato così nonostante i giocatori di livello non manchino, è però terminata l’epoca di Luke Sikma che dopo ben sei anni in maglia gialla ha firmato per l’Olympiacos. Allenata da Israel Gonzalez, l’Alba Berlino è una realtà da prendere con le pinze soprattutto quando gioca in casa, poi stiamo parlando di Eurolega e in assoluto tutte le partite sono difficili ma, ovviamente, non si può non considerare la Virtus Bologna come favorita, soprattutto la squadra ammirata fin qui nel corso della stagione.











