DIRETTA PARTIZAN VIRTUS BOLOGNA/ Video streaming tv: Kevin Punter è il grande ex (Eurolega, 28 dicembre 2023)

DIRETTA PARTIZAN VIRTUS BOLOGNA: IL GRANDE EX

C’è un grande ex di cui parlare nella diretta di Partizan Virtus Bologna: è Kevin Punter, che ha giocato con le V nere nella stagione 2018-2019. Un anno che la Virtus Bologna aveva iniziato con Stefano Sacripanti, ma che da metà marzo aveva visto al timone Sasha Djordjevic: con il coach serbo la Segafredo ha vinto la Champions League tornando a sollevare un trofeo in Europa, e Punter si è ripetuto dopo aver vinto la stessa coppa con l’Aek Atene. Non solo: rispetto alla stagione precedente ha vinto il premio di MVP della Final Four e ovviamente è stato inserito nella Star Lineup dei dieci migliori giocatori di Champions League.

Diretta/ Pistoia Virtus Bologna (risultato finale 70-91): match senza storia!

Tuttavia in campionato la Virtus Bologna non ha raggiunto i playoff, così Punter si è trasferito all’Olympiacos per poi rescindere a dicembre e volare alla Stella Rossa. Poi Milano con la qualificazione alla Final Four di Eurolega, e infine l’arrivo al Partizan dove è immediatamente diventato leader di una squadra che, allenata da un altro serbo come Zeljko Obradovic, si è portata sul 2-0 nella serie playoff contro il Real Madrid prima della rissa che ha cambiato tutto. In estate Punter sembrava destinato al Barcellona o al Panathinaikos, ma poi ha trovato l’accordo per prolungare il contratto con il Partizan e dunque anche stasera sarà avversario della Virtus Bologna. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Valencia Virtus Bologna (risultato finale 79-71): successo spagnolo (21 dicembre 2023)

PARTIZAN VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ancora una volta la diretta tv di Partizan Virtus Bologna sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare: Sky Sport fornisce tutte le partite di Eurolega delle due italiane e non fa eccezione questa, che come di consueto potrà essere seguita anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordando che le partite di Eurolega di cui sopra sono anche sulla piattaforma DAZN, sempre per gli abbonati, possiamo aggiungere che sul sito ufficiale del torneo, www.euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete tutte le informazioni utili sul match come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Virtus Bologna Olympiakos (risultato finale 69-67): rimonta felsinea! (19 dicembre 2023)

CHIUDE L’ANDATA!

Partizan Virtus Bologna si gioca alle ore 18:30 di giovedì 28 dicembre, presso la Stark Arena di Belgrado: è la 17^ giornata di basket Eurolega 2023-2024, ultima dell’anno solare ma anche ultima del lungo girone di andata. È stato fino a qui una sorta di trionfo per le V nere, che si sono trovate al secondo posto solitario in classifica: manca un intero girone ed è presto per tirare le somme, ma intanto almeno il play in sembra alla portata e poi da lì si potrebbe costruire altro, magari una clamorosa qualificazione diretta ai quarti di finale per quanto complicato possa essere.

La realtà ci sta comunque dicendo che la Virtus Bologna ha cambiato passo rispetto all’anno scorso, quando ha ripreso confidenza con un’Eurolega che non giocava da anni; adesso sembra pronta a confrontarsi anche con le big come dimostrano alcune partite disputate fino a qui. La diretta di Partizan Virtus Bologna sarà chiaramente affascinante perché i serbi sono una rivale in grande forma e che punta la Final Four; aspettando che si giochi, proviamo a fare qualche rapida valutazione sui temi principali che ci saranno portati in dote da questa scintillante serata della Stark Arena.

DIRETTA PARTIZAN VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Con la diretta di Partizan Virtus Bologna raccontiamo una partita tra due società storiche, che hanno già messo in bacheca l’Eurolega (anche se nel caso dei serbi si trattava di Coppa dei Campioni) e che sperano di tornare ai fasti di un tempo. Per il Partizan basterebbe dire che c’è un panchina un signore come Zeljko Obradovic che ha fatto dell’Eurolega il suo giardino di casa, vincendo la prima da trentenne e proprio con questo club; in più i serbi già l’anno scorso avevano sfiorato la Final Four, nella controversa serie di playoff contro il Real Madrid che ha lasciato una sensazione di rivalsa.

Un Partizan che non era partito benissimo in questa stagione, ma poi si è rimesso sotto e ha inanellato una bella serie di vittorie che sono state utili a riportarlo in zona play in; la Virtus Bologna però ha sempre navigato con le marce alte e preso già scalpi importanti, su tutti quelli di Barcellona e Olympiacos peraltro con due straordinarie rimonte. Sarà dunque una partita interessantissima, un altro bel test di maturità per Luca Banchi e i suoi ragazzi che ora giustamente non si vogliono porre limiti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA