Diretta Francia Moldavia/ Streaming video tv: Bleus per il pass (Europei)

Francia Moldavia, che sarà diretta dall’arbitro lituano Gediminas Mazeika, si gioca alle ore 20:45 di giovedì 14 novembre: presso lo Stade de France di Saint Denis si gioca per la nona giornata del gruppo H per le qualificazioni agli Europei 2020. E’ la serata in cui i Bleus dovrebbero strappare il pass per la qualificazione alla fase finale, salvo clamorosi colpi di scena: primi in classifica con gli stessi punti della Turchia, ne hanno 4 più dell’Islanda e dunque il pareggio dello scorso ottobre contro i turchi è stato indolore, perchè con una vittoria arriverà l’obiettivo aritmetico. Difficile ipotizzare che la Moldavia, che fino a qui ha vinto una partita perdendone sette, possa rappresentare un ostacolo per i campioni del mondo in carica; se però le cose dovessero andare storte, Didier Deschamps dovrà giocarsi l’accesso in Albania oppure sperare che l’Islanda non vinca in Turchia. Insomma: dovremmo esserci, e allora proiettiamoci nell’attesa della diretta di Francia Moldavia mentre valutiamo in che modo i due allenatori potrebbero presentare le loro nazionali sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Francia Moldavia non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione: questo significa che per seguire questa partita delle qualificazioni agli Europei 2020 non avrete a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video, e dunque per tutte le informazioni utili sulla sfida e la situazione nel girone vi potrete rivolgere al sito ufficiale della federazione europea, consultabile senza costi all’indirizzo www.uefa.com.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA MOLDAVIA

Per Francia Moldavia Deschamps rinuncia a Matuidi, convocato ma infortunatosi nel corso di Juventus Milan: al suo posto c’è Guendouzi ma a partire titolare come esterno a sinistra dovrebbe essere uno tra Coma e Lemar, mantenendo l’assetto classico con Giroud da prima punta, Griezmann alle sue spalle e Mbappé che partirà da destra. In mezzo al campo avremo Kanté affiancato presumibilmente da Tolisso, anche se Moussa Sissoko se la gioca; Pavard a destra, Digne a sinistra e la coppia centrale formata da Varane e Kimpembe (o Lenglet) formeranno la difesa a protezione del portiere Mandanda. La Moldavia si presenta con il 5-4-1: Coselev il portiere, Mudrac, Posmac e Prepelita i centrali mentre Graur e Reabciuk saranno i due terzini che dovranno dare una mano al centrocampo, dal quale partono gli esterni Ionita e Suvorov. Nel settore nevralgico avremo invece Cebotaru e Anton che si preoccuperanno soprattutto di spezzare le trame avversarie – o almeno ci proveranno – mentre Sidorenco è ancora favorito su Boiciuc per agire da prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Naturalmente le quote per scommettere su Francia Moldavia ci dicono che i Bleus sono largamente favoriti: il portale Snai per esempio pone un valore di 1,01 volte la somma investita sul segno 1 che identifica la vittoria interna, addirittura per il successo fuori casa siamo ad un guadagno che corrisponderebbe a 45,00 volte la puntata. Anche il pareggio vale molto: scommettendo sul segno X intaschereste una vincita pari a 18,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA