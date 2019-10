Diretta Albinoleffe Alessandria/ Streaming video tv: big match a Gorgonzola!

Albinoleffe Alessandria, diretta dall’arbitro Valerio Maranesi, è la partita in programma oggi, domenica 27 ottobre, valida per la 12^ giornata di Serie C, girone A: fischio d’inizio previsto per le ore 17.30. Sul limitare dell’uscio dei play off l’Albinoleffe ospita i Grigi in quarta posizione in classifica dopo il pari in extremis nel turno infrasettimanale con la Pistoiese. La squadra di mister Zaffaroni, reduce da due pareggi consecutivi di cui l’ultimo nell’insidiosa trasferta di Olbia (1-1 il finale), può vantare una difesa arcigna con otto reti subite in questa prima fase di campionato, ma con un attacco altrettanto avaro di reti (sono soltanto 8 i goals segnati fino a questo momento).

Partita con ambizioni di salvezza tranquilla la compagine lombarda si trova comunque in una zona di classifica tranquilla e con concrete possibilità di agganciare la zona play off.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Albinoleffe Alessandria non sarà disponibile sui canali tradizionali della televisione, ma sappiamo che le partite di Serie C sono trasmesse dall’emittente elevensports.it. Sarà dunque qui che potrete seguire anche la sfida di oggi con il solito sistema della diretta streaming video, e dovrete fornivi di dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone; ricordiamo che è possibile sottoscrivere un abbonamento stagionale al portale, oppure di volta in volta acquistare il singolo evento ad un prezzo fissato.

ALBINOLEFFE ALESSANDRIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

L’Alessandria si presenta a Gorgonzola con una squadra rinnovata che ha saputo mescolare giovani di talento ad elementi di grande esperienza e carisma come il capitano Alessandro Gazzi ed il roccioso difensore centrale Ciccio Cosenza bandiera del Lecce per molti anni. Reduce da un turno infrasettimanale contraddittorio fra le mura amiche, l’Alessandria ha ceduto il passo ed il terzo posto al Pontedera e si trova ora al quarto a 20 punti a braccetto con la Robur Siena. Se la vetta della classifica appare già prenotata dalla squadra brianzola del Monza, i gradini più bassi del podio appaiono comunque alla portata della squadra piemontese che potrebbe centrare l’obiettivo stagionale dei play off. Venendo alle probabili formazioni del match ecco che l’AlbinoLeffe dovrebbe schierarsi con il classico 3-5-2 e dovrebbe proporre: Savini; Gavini; Canestrelli; Gusu; Riva; Ruffini; Gelli; Giorgione; Nichetti; Ravasio e Galeandro con Bertani e Cori pronti a subentrare a partita iniziata. Occhi puntati sulla sterile coppia di attacco Ravasio e Galeandro che hanno peccato di incisività nell’incontro di Olbia e, sostituiti in apertura di ripresa, sono attesi ad un pronto riscatto.

L‘Alessandria, invece, dovrebbe cambiare più di una pedina rispetto all’ultimo match di campionato. lo schieramento proposti da mister Cristiano Scazzola dovrebbe essere il consueto 3-5-2 con Valentini fra i pali, Cosenza centrale di difesa, Prestia terzino di sinistra e Dossena a destra. La diga di centrocampo dovrebbe essere diretta da Gazzi, Suljic e Chiarello; sulle due fasce il talentuoso Cambiaso a sinistra ed il rientrante Celia a destra. In attacco Eusepi farà compagnia al bomber Arrighini al rientro dopo due giornate di squalifica rimediate nella gara persa per 2-0 contro il Pontedera.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote Snai, al momento, danno l’Alessandria favorita ai danni dell’Albinoleffe (la vittoria esterna è pagata a poco meno di due mentre la X viene data a 3).



