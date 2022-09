Diretta Albinoleffe Feralpisalò/ Streaming video tv: esordio per Biava (Serie C)

DIRETTA ALBINOLEFFE FERALPISALÒ: EQUILIBRIO

Il Girone A di Serie C prende il via e nel palinsesto della prima giornata del campionato c’è anche la diretta di Albinoleffe Feralpisalò. Le due squadre si affronteranno a partire dalle 17.30 allo Stadio di Zanica. È da diverse settimane d’altronde che le compagini iscritte attendono di potere scendere in campo. L’inizio della competizione era infatti originariamente in programma alla fine di agosto, ma a causa della questione relativa alla concessione delle licenze a Campobasso e Teramo il calendario ha subito uno slittamento. Adesso, però, è finalmente arrivata l’ora dello start.

L’obiettivo per entrambe è partire con il piede giusto e conquistare fin da subito punti preziosi per il prosieguo del campionato. L’Albinoleffe lo scorso anno ha chiuso la stagione al dodicesimo posto della classifica, mancano i play-off per un soffio a causa di una sconfitta all’ultima giornata. La Feralpisalò al contrario ha partecipato a questi ultimi in virtù della terza posizione in classifica, ma è stata eliminata alle semifinali dal Palermo. Qualche settimana fa inoltre ha preso parte alla Coppa Italia, venendo eliminata al primo turno contro l’Udinese.

ALBINOLEFFE FERALPISALÒ STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Albinoleffe Feralpisalò, valida per la prima giornata del campionato di Serie C, non verrà purtroppo trasmessa in televisione, in quanto né Sky Sport né Rai Sport hanno inserito il match nel suo palinsesto. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Albinoleffe Feralpisalò esclusivamente in streaming video attraverso la piattaforma Eleven Sports, che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

ALBINOLEFFE FERALPISALÒ PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Albinoleffe Feralpisalò, che andrà in scena in diretta questo pomeriggio, rivelano che i due tecnici punteranno a sperimentare le rispettive nuove rose all’inizio del campionato di Serie C 2022/23. Per mister Giovanni Biava, allenatore dei padroni di casa, si tratta per di più di un esordio. Nonostante ciò il modulo non cambierà rispetto allo scorso anno: confermato il 3-4-1-2. Questo il possibile undici titolare: Pagno; Ntube, Marchetti, Milesi; Gusu, Giorgione, Brentan, Tomaselli; Gelli; Manconi, Cocco.

Gli ospiti invece hanno confermato sulla panchina mister Stefano Vecchi, che non ha abbandonato in questi mesi il suo 4-3-1-2. La squadra ha già disputato due partite di Coppa Italia e dunque l’undici titolare non dovrebbe cambiare di molto, ad eccezione di qualche innesto proveniente dal mercato. Questa la possibile formazione: Pizzignacco; Salines, Legati, Bacchetti, Bergonzi; Di Molfetta, Carraro, Balestrero; Siligardi; Cernigoi, Guerra.

QUOTE ALBINOLEFFE FERALPISALÒ

Le quote della diretta Albinoleffe Feralpisalò, offerte dell’agenzia di scommesse Sisal, rivelano che la gara in programma nella prima giornata del campionato potrebbe rivelarsi piuttosto equilibrata. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, si trova infatti a 2.70. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è fissato invece a 2.65. Il pari, con il segno X, è infine quotato a 2.90.

