Diretta Albinoleffe Grosseto/ Streaming video tv: i toscani ci credono! (Serie C)

DIRETTA ALBINOLEFFE GROSSETO: SFIDA EQUILIBRATA!

Albinoleffe Grosseto, in diretta dallo stadio Comunale di Gorgonzola, si gioca alle ore 18:00 di mercoledì 19 maggio: la partita è valida per il secondo turno dei playoff di Serie C 2020-2021. Siamo ancora all’interno del girone A, ma questo match qualifica per la fase nazionale: ancora una volta non sono previsti tempi supplementari e dunque i seriani, che hanno battuto il Pontedera domenica 9 maggio, hanno due risultati su tre a disposizione perché con un pareggio passerebbero il turno, e la loro settima piazza in classifica consente anche di giocare in casa.

Bisogna però stare attenti al Grosseto, che da neopromosso non solo si è qualificato ai playoff ma nel primo turno ha anche schiantato il Lecco: un clamoroso 4-1 esterno che ci ha detto di come questa squadra possa rappresentare una minaccia per tutti. Aspettiamo dunque che la diretta di Albinoleffe Grosseto si giochi, nel frattempo possiamo gettare uno sguardo sulle scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme quelle che sono le probabili formazioni della partita di Gorgonzola.

DIRETTA ALBINOLEFFE GROSSETO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Albinoleffe Grosseto, salvo variazioni di palinsesto, non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: come sempre però possiamo ricordare che le partite di Serie C sono fornite dal portale Eleven Sports, che da qualche anno si occupa del campionato di terza divisione. Il servizio sarà in diretta streaming video, dunque bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; ci si può abbonare al sito per un periodo stagionale, ma anche decidere di acquistare di volta in volta il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE GROSSETO

Marco Zaffaroni gioca Albinoleffe Grosseto con il 3-4-1-2, e non dovrebbe cambiare troppo rispetto al primo match dei playoff. Davanti al portiere Savini si dispongono Riva, Borghini e Canestrelli; avremo poi due esterni di centrocampo che saranno Petrungaro e Tomaselli, con Giorgione e Genevier a formare la catena centrale nel settore nevralgico. Gelli agirà in qualità di trequartista, davanti a lui Manconi (decisivo per battere il Pontedera, e bomber della squadra) e l’esperto Cori. Il Grosseto sarà senza il suo allenatore Lamberto Magrini, squalificato addirittura per quattro turni: qui modulo a rombo con Vrdoljak e Gianluca Piccoli a fare i due vertici, Moscati e Galligani saranno gli attaccanti mentre Cretella e Sicurella dovrebbero giocare come mezzali. Anche i toscani confermano l’undici visto nel primo turno (ma occhio a Merola, autore di una doppietta in uscita dalla panchina): dunque Polidori e Ciolli davanti a Barosi, con Raimo e Campeol a correre sulle fasce.



