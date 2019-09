Diretta Albinoleffe Juventus U23/ Streaming video e tv: seriani lanciati (Serie C)

Albinoleffe Juventus U23, partita diretta dal signor Daniele De Tommaso e che si gioca mercoledì 25 settembre alle ore 20.45 presso lo stadio Città di Gorgonzola, sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C 2019-2020, che si disputerà in turno infrasettimanale. Con l’ultima vittoria in trasferta ottenuta in casa dell’Arezzo, l’Albinoleffe ha ottenuto un balzo in avanti in classifica importante, che ha consentito alla formazione seriana di agganciare Pontedera e Novara al quarto posto in classifica. Albinoleffe che finora ha ottenuto le sue due vittorie in campionato in partite giocate in trasferta, e proverà ora a ottenere i tre punti anche presso lo stadio Città di Gorgonzola, dove sta disputando le partite interne in attesa della ristrutturazione dello stadio di Bergamo. La Juventus U23 invece, dopo aver ottenuto la prima vittoria stagionale proprio sul campo dell’Arezzo nel recupero della settimana scorsa, è reduce da un pareggio interno contro il Pontedera. Rimonta con gol di Dany Mota al vantaggio toscano che, concretizzatosi a metà ripresa, sembrava una sentenza avversa alla squadra di Pecchia che è riuscita invece a rialzarsi e reagire, ottenendo un altro punto prezioso per la propria risalita in classifica.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà diretta tv di Albinoleffe Juventus U23, mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 20.45. La partita non sarà trasmessa né in chiaro né a pagamento sui canali dell’offerta del digitale terrestre o del satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire l’esclusiva in diretta streaming video via internet offera da Elevesports ai suoi abbonati, che potranno collegarsi tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, oppure tramite pc direttamente sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE JUVENTUS U23

Le probabili formazioni di Albinoleffe Juventus U23, mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Città di Gorgonzola, sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C. I seriani padroni di casa saranno schierati con un 3-5-2 dal tecnico Marco Zaffaroni con: Savini; Gusu, Gavazzi, Canestrelli; Gonzi, Quaini, Genevier, Giorgione, Ruffini; Sibilli, Cor. Risponderà la Juventus U23 allenata da Fabio Pecchia con questo undici titolare schierato con un 4-3-3: Loria; Bandeira, Alcibiade, Coccolo, Beruatto; Rafia, Clemenza, Portanova; Zanimacchia, Mota Carvalho, Lanini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Albinoleffe e Juventus U23, secondo l’agenzia Snai favore del pronostico per i seriani contro i giovani bianconeri. La vittoria in casa viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio offerto a una quota di 2.95, mentre la vittoria in trasferta viene quotata 3.00. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso del match, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.30, l’under 2.5 a una quota di 1.55.



