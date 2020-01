Diretta AlbinoLeffe Pistoiese/ Streaming video tv: seriani per volare (Serie C)

AlbinoLeffe Pistoiese, che sarà diretta dal signor Ermes Fabrizio Cavaliere, si gioca alle ore 16:00 di mercoledì 22 gennaio presso il Città di Gorgonzola: la partita è valida come recupero della 20^ giornata nel girone A della Serie C 2019-2020, ma si tratta di un turno che è stato integralmente posticipato a causa dello sciopero indetto alla fine di dicembre. La prima di ritorno dunque viene disputata in infrasettimanale: i seriani stanno disputando un ottimo campionato e grazie al 2-0 sulla Pro Vercelli sono riusciti ad agganciare il treno delle squadre al quinto posto della classifica, continuando a sperare non solo nei playoff ma addirittura nella qualificazione diretta alla fase nazionale. La Pistoiese invece insegue la Top Ten, e nell’ultimo turno ha fatto un mezzo passo falso pareggiando contro il Gozzano, avversario sulla carta inferiore; vedremo allora come andranno le cose oggi pomeriggio nella diretta di AlbinoLeffe Pistoiese, aspettando la quale possiamo intanto valutare le scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di AlbinoLeffe Pistoiese non sarà trasmessa sui canali tradizionali della nostra televisione, ma ormai sappiamo che il campionato di Serie C (così come la Coppa Italia di categoria) è esclusiva del portale Eleven Sports: abbonandovi alla piattaforma, o acquistando il singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato, potrete dunque seguire anche questa partita in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE PISTOIESE

Per AlbinoLeffe Pistoiese, Marco Zaffaroni potrebbe confermare il 3-4-1-2 di sabato scorso: Abagnale sarà dunque il portiere con una linea difensiva composta da Riva, Canestrelli e Mondonico mentre a centrocampo agiranno Genevier e Quaini, supportati da due esterni che saranno Gusu e Gonzi. Davanti, Giorgione farà arrivare palloni giocabili a Cori e Sibilli: tra le possibili alternative ci sono Bertani per il centrocampo e Kouko per l’attacco, attenzione anche a Petrungaro che potrebbe avere spazio, ma il turnover potrebbe riguardare la prossima giornata di campionato. Lo stesso discorso vale per la Pistoiese: Giuseppe Pancaro punta comunque su una sorta di 5-4-1 che all’occorrenza può diventare 3-4-3 avanzando la posizione degli esterni, con Ferrarini e Terigi che vanno a centrocampo e la coppia Bortoletti-Valiani schierata a supporto del centravanti Gucci. Qui Morachioli si candida per un posto da laterale alto, Llamas potrebbe fare il terzino e Tempesti o Cerretelli possono sostituire uno tra Bordin e Vitiello in mezzo al campo; Salvalaggio è favorito su Pisseri per la porta con Capellini, Dametto e Federico Mazzarani schierati davanti a lui.



© RIPRODUZIONE RISERVATA