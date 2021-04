Diretta Albinoleffe Pontedera/ Streaming video tv: sfida delicata per Maraia

DIRETTA ALBINOLEFFE PONTEDERA: MATCH DELICATO

Albinoleffe Pontedera, diretta dall’arbitro Samir Kumara, è la partita in programma oggi, domenica 25 aprile 2021: fischio d’inizio fissato per le ore 15.00. Diamo dunque il via alla 37^ giornata del campionato di Serie C, ormai agli sgoccioli, e big match che ci propone il girone A è la diretta tra Albinoleffe e Pontedera, incontro che pare anticipare già la prossima fase play off.

Classifica alla mano vediamo infatti che i seriani, dopo aver ottenuto due successi di fila contro Carrarese e Piacenza, sono saldamente ancorati alla settima posizione, e non vedono l’ora di chiudere al meglio la stagione regolare per poi sfogarsi nella parte finale del campionato, dove verranno messi in palio gli ultimi biglietti per la cadetteria. Simil discorso vale anche per i granata, che pure hanno ancora un match da recuperare (contro la Pro Vercelli): dall’ottava posizione in graduatoria, i toscani però ancora non possono dirsi tranquilli e devono guardarsi le spalle. Anzi la squadra di Maraia poi, con due pareggi e un KO (contro il Como) recuperati negli ultimi turni, davvero devono tenere alta l’attenzione

DIRETTA ALBINOLEFFE PONTEDERA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Albinoleffe Pontedera non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

DIRETTA ALBINOLEFFE PONTEDERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta tra Albinoleffe e Pontedera, atteso incontro della 37^ giornata di Serie C, non dovremo attenderci grandi novità da parte dei due tecnici per quanto riguarda le probabili formazioni. Ecco che allora tra le mura di casa oggi pomeriggio Mister Zaffaroni ci riproporrà ancora il 3-4-1-2 per l’Albinoleffe, con Savini ancora titolare tra i pali e in difesa uno schieramento composto da Mondonico, Borghini e Riva. Per il centrocampo dei seriani, ecco che si faranno avanti dal primo minuto Nichetti e Canestrelli, con Tomaselli e Giorgione sull’esterno: Gelli, fresco di gol si collocherà sulla linea della trequarti. Confermata poi la maglia da titolare in punta per Manconi, ma Cori rimarrà in dubbio con Galeandro. Spazio al 3-4-2-1 per le probabili formazioni del Pontedera, dove Maraia non rinuncerà a Risaliti, Matteucci e Ropolo in difesa, anche se Vaccaro è valida alternativa dalla panchina. Per la squadra toscana si faranno poi avanti Caponi e Benedetti per il centrocampo, con il duo Milani-Peretta confermato come mezz’ala: in attacco irrinunciabile Barba come Stanzani, ma in prima punta è duello tra Magrassi e Benericetti (questo pure fresco di gol) per la maglia da titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida per la 37^ giornata di Serie C, consegniamo il favore del pronostico alla formazione lombarda, che pare decisamente più in condizione in questo finale di stagione. Il portale di scommesse Snai poi per l’1×2 del match di Serie C ha fissato a 2.10 il successo dell’Albinoleffe contro il più alto 3.55 segnato per la vittoria del Pontedera: il pari vale 3.05.



