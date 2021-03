Diretta Albinoleffe Pro Patria/ Streaming video tv: sfida in zona playoff (Serie C)

DIRETTA ALBINOLEFFE PRO PATRIA: INTRIGANTE DERBY!

Albinoleffe Pro Patria viene diretta dal signor Bogdan Nicolae Sfira, e si gioca alle ore 15:00 di domenica 14 marzo: la partita è valida per la 30^ giornata nel campionato di Serie C 2020-2021. Un derby lombardo molto interessante quello del girone A, perché si incrociano due squadre che in questo momento giocherebbero i playoff: continua il suo ottimo percorso la Pro Patria, che arriva dal 3-0 rifilato al Piacenza con cui ha confermato la sesta posizione in una classifica che continua a migliorare.

Battuta d’arresto invece per i seriani sconfitti ad Alessandria, ma anche loro sono nelle prime 10 del campionato e dunque sperano ora di rifarsi con questo match casalingo; vedremo come andranno le cose nella diretta di Albinoleffe Alessandria, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare una rapida analisi sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni in campo a Gorgonzola.

DIRETTA ALBINOLEFFE PRO PATRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Albinoleffe Pro Patria non sarà una di quelle che per questa giornata di Serie C vengono trasmesse sulla televisione satellitare, cosa che rappresenta la grande novità della stagione; di conseguenza per avere accesso alle immagini, che saranno in diretta streaming video, dovrete rivolgervi al consueto portale Eleven Sports al quale potrete decidere di abbonarvi stagionalmente, in alternativa il servizio vi permetterà di acquistare il singolo match ad un prezzo fisso, salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE PRO PATRIA

Per Marco Zaffaroni Albinoleffe Pro Patria non inizia certo su ottime premesse: Borghini e Giorgione sono squalificati, dunque avremo Cerini o Davide Mondonico in difesa con Riva e Canestrelli (con Savini in porta) e a destra partendo da centrocampo Tomaselli, con Petrungaro che avrà campo a sinistra. In mezzo Genevier sarà il playmaker supportato dalle mezzali Marco Piccoli e Nichetti; nel tandem offensivo cerca spazio Maritato che però dovrà vincere la concorrenza di Cori, Gelli e anche Ravasio. La Pro Patria di Ivan Javorcic dovrebbe confermare Kolaj e Latte Lath davanti (tre gol in due domenica) con Le Noci in panchina; Colombo e Pizzul gli esterni di una mediana nella quale Nicco e Bertoni potrebbero giocare insieme a Fietta che punta a tornare titolare, poi una difesa a tre nella quale Lombardoni, Boffelli e Gatti dovranno proteggere il portiere Stefano Greco.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Albinoleffe Pro Patria, dunque possiamo vedere quali siano le previsioni di questo bookmaker: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare 2,55 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto, con il segno X che identifica il pareggio il valore corrisponde a 2,90 volte l’importo investito mentre l’eventualità del successo esterno, per la quale dovrete puntare sul segno 2, porta in dote una vincita che ammonta a 2,85 volte la vostra giocata.



