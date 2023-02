Diretta/ Albinoleffe Renate streaming video tv: seriani in crisi (Serie C)

DIRETTA ALBINOLEFFE RENATE: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Albinoleffe Renate, in diretta domenica 26 febbraio 2023 alle ore 17.30 presso l’Albinoleffe Stadium di Zanica, sarà una sfida valida per la 26^ giornata del campionato di Serie C. Seriani in crisi con il crollo in casa dell’Arzignano costato la panchina a Beppe Biava. L’Albinoleffe riparte dal mister Foscarini per cercare di blindare la salvezza diretta, anche se quota 34 punti rischia di anticipare come una dote di punti massiccia servirà in questa stagione per evitare i play off.

Il Renate è reduce da un’importante vittoria interna contro il Piacenza ma le Pantere sono ancora un passo indietro rispetto al gruppone di testa, con i brianzoli che per ora hanno dimostrato di non avere la continuità giusta per puntare al salto diretto in Serie B. All’andata pari senza reti tra le due compagini in casa del Renate, le Pantere hanno fatto bottino pieno vincendo 2-3 nell’ultimo precedente in campionato in casa dell’Albinoleffe, datato 10 ottobre 2021.

ALBINOLEFFE RENATE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Albinoleffe Renate non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (anche se aggiornamenti e gol in tempo reale saranno visibili sul canale Sky Diretta Gol Serie C) e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C.

La visione di Albinoleffe Renate sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE RENATE

Le probabili formazioni della diretta Albinoleffe Renate, match che andrà in scena all’Albinoleffe Stadium di Zanica. Per l’Albinoleffe, Claudio Foscarini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Offredi; Gusu, Milesi, Borghini; Frosinini, Doumbia, Brentan, Piccoli, Zoma; Rosso, Manconi. Risponderà il Renate allenato da Andrea Dossena con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Drago; Angeli, Silva, Colombini, Possenti; Baldassin, Esposito, Nelli; Anastasia, Artistico, Sorrentino.

ALBINOLEFFE RENATE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Albinoleffe Renate, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dell’Albinoleffe con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo del Renate, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.

