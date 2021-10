DIRETTA ALBINOLEFFE SEREGNO: I TESTA A TESTA

In attesa della diretta di AlbinoLeffe Seregno, dobbiamo osservare che questa partita del girone A di Serie C sarà a modo suo oggi pomeriggio un avvenimento storico allo stadio Città di Gorgonzola, dal momento che queste due formazioni non si erano mai affrontate prima di oggi in un derby lombardo ufficiale nel calcio professionistico. Di conseguenza non possiamo fare un testa a testa “storico” fra AlbinoLeffe e Seregno, dunque possiamo dedicarci piuttosto a fare un confronto tra il valore delle rose a disposizione dei due allenatori secondo il noto sito Internet specializzato Transfermarkt.

Siamo al valore di 4,29 milioni di euro complessivi per la rosa dell’AlbinoLeffe, cioè 179.000 euro di media per ogni calciatore sotto contratto con il sodalizio bergamasco che gioca però in provincia di Milano, mentre per il Seregno siamo a 2,66 milioni complessivi e 76.000 euro medi per ogni giocatore dei brianzoli. Differenze sulla carta davvero molto significative, chissà se lasceranno il segno anche sul campo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ALBINOLEFFE SEREGNO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Albinoleffe Seregno non è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sui canali della nostra televisione, e dunque possiamo parlare della consueta alternativa. La Serie C infatti è integralmente su Eleven Sports, il portale che ormai da anni si occupa della terza divisione: la visione del match sarà in diretta streaming video, potrete scegliere se abbonarvi al servizio per l’intera stagione oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, altra opzione possibile.

ALBINOLEFFE SEREGNO: DERBY CON OBIETTIVI DIVERSI

Albinoleffe Seregno, in diretta dal Città di Gorgonzola, si gioca alle ore 17:30 di domenica 24 ottobre: la partita è valida per la 11^ giornata nel girone A di Serie C 2021-2022, ed è una sfida particolarmente importante trattandosi anche di un derby. Si arriva da un turno infrasettimanale nel quale l’Albinoleffe non ha saputo sfruttare il fattore campo, facendosi riprendere due volte dalla Juventus U23: il pareggio ha comunque lasciato i seriani nel gruppone delle quarte in classifica, dunque anche in odore di promozione diretta, per quanto sia presto dirlo.

Il Seregno invece ha perso in casa nell’infrasettimanale, sconfitto 1-3 dalla Virtus Verona in una sfida diretta per la salvezza: i brianzoli adesso si trovano in zona playout e hanno bisogno di una risposta concreta per uscirne e iniziare un altro tipo di campionato. Aspettando di scoprire quello che succederà nella diretta di Albinoleffe Seregno, proviamo adesso a dare un rapido sguardo alle scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE SEREGNO

Michele Marcolini potrebbe operare qualche cambio per Albinoleffe Seregno: nel suo 3-4-1-2 diesa invariata con Saltarelli, Marchetti e Riva a protezione di Matteo Rossi, a centrocampo invece Gusu e Petrungaro se la giocano sugli esterni potendo scalzare Tomaselli o più probabilmente Michelotti, con Giorgione, Gelli e Genevier nuovamente favoriti nel settore nevralgico del campo. Davanti invece Manconi dovrebbe essere confermato, dunque rischia Ravasio che è infatti insidiato da Cori e Martignago, ma anche da Petrungaro che può avanzare la sua posizione.

Nel Seregno di Alberto Mariani mancherà lo squalificato Jimenez Castillo: dunque in mezzo al campo dovrebbe giocare Aga che affiancherà Matteo Mandorlini, sugli esterni si va per la conferma di Signorile e Valeau con una difesa nella quale Scognamiglio, Galeotafiore e Marco Rossi si dispongono davanti a Fumagalli. Avremo poi una linea offensiva nella quale St. Clair agirà come trequartista, a supporto probabilmente di Cocco e Cernigoi che formeranno il tandem offensivo dei brianzoli.



