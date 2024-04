DIRETTA/ Pergolettese Albinoleffe video streaming tv: storia breve ma già intensa (Serie C, 20 aprile 2024)

DIRETTA PERGOLETTESE ALBINOLEFFE, IL TESTA A TESTA

La diretta Pergolettese Albinoleffe vede scendere in campo due squadre che si sono affrontate in 9 occasioni. La prima sfida giocata è datata 16 novembre 2019. Vittoria andata alla Pergolettese con il risultato finale di 2-1, con i gol di Agnelli e Canini. Per l’Albinoleffe la rete che ha sbloccato il match firmata da Giorgione. Le vittorie consecutive della Pergolettese sono ben tre: 3-2 e 2-1, i risultati successivi con Elia Bortoluz, autore di due reti nei 180 minuti.

Albinoleffe che ha spezzato la maledizione il 30 gennaio 2021, avendo la meglio grazie alla rete nei primi 8 minuti realizzata da Francesco Gelli. Torna alla vittoria ancora la Pergolettese sia nel 2021 che nel 2022 rispettivamente con risultati di 1-0 e 2-0. In mezzo un pari con le reti di Doumbia e Nava. Le ultime due sfide sono state vinte dalla squadra bergamasca. La prima con le reti degli attaccanti Manconi e Cocco; la seconda col giovane Longo. (Marco Genduso)

PERGOLETTESE ALBINOLEFFE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Se non volete perdervi la diretta tv Pergolettese Albinoleffe, vi basterà abbonarvi a Now, che è subentrata a Sport Eleven per quanto riguarda l’emittente avente diritti. Per fortuna, anche se non siamo a casa, possiamo seguire la sfida attraverso l’applicazione ufficiale di Now Tv.

TRE PUNTI DI DISTACCO

Da una parte la Pergolettese che insegue, dall’altra l’Albinoleffe che cerca di mettere al sicuro la permanenza in Serie C buttando un occhio alla situazione playoff. La diretta Pergolettese Albinoleffe andrà in scena sabato 20 aprile alle ore 18:30 e in palio ci saranno putni pesantissimi da ambo i lati. A mettere ancora più pepe alla partita c’è una classifica davvero molto corsa nel Girone A di Serie C.

La Pergolettese si è concessa una sola sconfitta nelle ultime cinque e le vittorie con Atalanta U23 e Virtus Verona hanno dato una grossa male verso la risalita. In caso di successo, i gialloazzurri agguanterebbero proprio l’Albinoleffe mettendo un’altra tassello verso una salvezza difficile ma non impossibile. I lombardi biancoazzurri invece hanno contratto la pareggite dato che nelle ultime otto partite, ben sette fono finite in pari ovvero quelle con Giana Erminio, Arzignano, Novara, Padova, Pro Sesto, Trento e Renate.

PERGOLETTESE ALBINOLEFFE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Arrivati a questo punto, uno sguardo alle probabili formazioni della diretta Pergolettese Albinoleffe ci farà entrare sicuramente in clima partita. Per i padroni di casa il modulo è il 4-1-4-1 con Soncin tra i pali, pacchetto arretrato con Tonoli, PIccinini, Lambrughi e Pelicioni. Arini sarà l’unico trequartista mentre a centrocampo presenti Bariti, Jaouari, Figoli e Guiu con Mazzarani unica punta.

L’Albinoleffe si schiera con un modulo completamente diverso, il 3-5-2. Davanti a Marietta ci saranno Borghini, Milesi e Baroni a completare il trio. Gusu e Piccoli faranno su e giù per la fascia con Agostnelli regista e Doumbia-Brentan mezzali. In attacco c’è spazio per Arrighini e Zoma.

PERGOLETTESE ALBINOLEFFE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Infine andiamo a vedere le quote per le scommesse della diretta Pergolettese Albinoleffe. L’1 fisso è l’esito più scontato e che possiamo trovare a 2, a differenza della X a 3 e del 2 fisso sui 3.50.

L’Over 2.5 è quotato più dell’Under, rispettivamente 2.40 e 1.48. Questo non solo per una questione di ritmi lenti, ma perché sono sei precedenti di fila che finisce con meno di tre gol

