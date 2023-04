DIRETTA/ Virtus Verona Albinoleffe video streaming tv: è la sesta sfida tra i club

DIRETTA VIRTUS VERONA ALBINOLEFFE: TESTA A TESTA

La diretta di Virtus Verona AlbinoLeffe presenterà la sfida numero 6 tra queste due formazioni. Lo score al momento recita 2 vittorie per l’AlbinoLeffe contro un unico successo del Virtus Verona e ben 2 pareggi entrambi terminati con il risultato di 0-0. La prima gara andata in scena tra le due formazioni è datata 22 dicembre 2018. L’AlbinoLeffe, nella gara subito prima di Natale, riuscì ad imporsi con il risultato di 1-0 grazie alla rete su calcio di rigore, nei minuti finali (95esimo) realizzata da Sbaffo.

Gara vinta con tanta grinta da parte dell’AlbinoLeffe, nonostante l’espulsione nel secondo tempo di Giorgione. Nel 2019 arriva la seconda vittoria dell’AlbinoLeffe. Il risultato questa volta è di 1-2. Ancora a segno dagli 11m Sbaffo con rete di Sibilli nei primissimi minuti di gara (2 minuto); per il Virtus Verona rete per Danti. Due pareggi consecutivi entrambi terminati con il risultato di 0-0. Prima, ed unica, vittoria del Virtus Verona nella gara di andata dell’odierno campionato terminata con il risultato di 0-1. Decise il gol di Manfrin al 68’. (Marco Genduso)

VIRTUS VERONA ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona Albinoleffe non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Virtus Verona Albinoleffe sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

VENETI FAVORITI!

Virtus Verona Albinoleffe, in diretta sabato 8 aprile 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Gavagnin-Nocini di Verona, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie C. Scaligeri da play off anche se dopo 4 vittorie consecutive domenica scorsa la corsa della Virtus si è fermata con la sconfitta subita sul campo della Pro Sesto seconda della classe, con la qualificazione alla post-season dunque ancora da blindare per gli uomini di Fresco.

Dall’altra parte c’è un Albinoleffe battuto in casa dal Mantova in uno scontro potenzialmente cruciale per la salvezza, con i seriani sorpassati dai virgiliani e di nuovo al terzultimo posto in classifica, ormai quasi rassegnati alla coda dei play out per guadagnarsi la salvezza. All’andata blitz esterno della Virtus Verona in casa dell’Albinoleffe, è terminato con un pari a reti bianche invece l’ultimo precedente tra le due squadre in casa dei seriani, datato 10 aprile 2022.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA ALBINOLEFFE

Le probabili formazioni della diretta Virtus Verona Albinoleffe, match che andrà in scena all0 stadio Gavagnin-Nocini di Verona. Per la Virtus Verona, Luigi Fresco schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Giacomel; Cella, Ruggero, Faedo; Daffara, Manfrin, Lonardi, Tronchin; Danti; Casarotto, Gomez. Risponderà l’Albinoleffe allenat0 da Claudio Foscarini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Pagno; Borghini, Gelli, Saltarelli; Gusu, Doumbia, Genevier, Giorgione, Zoma; Cocco, Manconi.

VIRTUS VERONA ALBINOLEFFE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Virtus Verona Albinoleffe, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Virtus Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo dell’Albinoleffe, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.20.











