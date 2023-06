DIRETTA/ Albinoleffe Vicenza U17 (risultato 0-1) video streaming tv: la sblocca Zorzi! (14 giugno 2023)

DIRETTA ALBINOLEFFE VICENZA U17 (RISULTATO 0-1): LA SBLOCCA ZORZI!

Ancora Ronzoni e Barcella provano a pungere dalla distanza il portiere vicentino, ma senza successo. Berici al tiro al 33′ con Zonta, anche questa conclusione da fuori area finisce col sorvolare la traversa. Al 37′ è sballata anche la mira di Muraro, con le due formazioni che riescono solo a calciare da fuori senza riuscire a sviluppare trame offensive convincenti. Al 40′ però Tonin fa tutto da solo e si incunea in area, impegnando severamente Taramelli con la sua conclusione. Al 44′ passa il Vicenza: ancora Tonin inarrestabile. Taramelli respinge ancora ma il pallone finisce nella disponibilità di Zorzi che permette ai biancorossi di arrivare all’intervallo avanti sullo 0-1. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA ALBINOLEFFE VICENZA U17 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Albinoleffe Vicenza U17 non sarà disponibile, ma la finale scudetto di Serie C giovanile si potrà comunque seguire: infatti, a differenza delle due semifinali, il match verrà fornito da DAZN. Tutti gli abbonati alla piattaforma potranno dunque assistere alle immagini dal Bruno Recchioni grazie a questo servizio, si tratterà naturalmente di una visione in diretta streaming video potendo utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

CI PROVA PAGANESSI

Al 6′ primo affondo dei seriani con Ronzoni che non arriva d’un soffio alla deviazione a rete su un cross teso di Barcella. All’11’ si affaccia in avanti anche il Vicenza con una conclusione dal limite di Romio, alto sopra la traversa anche un tentativo di Paganessi per l’Albinoleffe al 13′. Al 18′ Siviero blocca su Barcella che era arrivato alla spizzata su punizione di Delcarro. Queste le formazioni schierate dal 1′ dai due allenatori. ALBINOLEFFE: Taramelli, Nespoli, Lekaj, Delcarro, Borghi, Ceresoli, Panza, Paganessi, Ronzoni, Barcella, Belli. All. Barzaghi. A disp.: Bersanetti, Scola, Brambilla, Forattini, Manenti, Farina, Pellegrini, Daha, Riva. L.R. VICENZA: Siviero, Morittu, Zorzi, Zonta, Sacchetto, Cazzin, Oliviero (dal 14′ pt Martini), Imbevaro, Tonin, Romio, Muraro. All. Rigoni. A disp.: Bajari, Acka, Pegoraro, Pallaro, Carlino, Carlesso, Marzotto, Pozzolo. (agg. di Fabio Belli)

SI COMINCIA!

Finalmente la diretta di Albinoleffe Vicenza U17 sta per cominciare: pronti alla finale scudetto di Serie C, possiamo ricordare nel dettaglio come siano andate le due semifinali che sono state giocate lunedì. L’Albinoleffe ha appunto battuto la Reggiana: in vantaggio al 23’ minuto con un gol di Ronzoni, i giovani seriani sono stati ripresi dai granata che al 68’ hanno pareggiato con D’Angelo Pizzolo, ma hanno trovato il modo di evitare i tempi supplementari al 76’ minuto, quando Barcella ha battuto il portiere Aibangbee regalando il successo alla squadra allenata da Omar Barzaghi.

Al Vicenza è invece bastato un solo gol, quello di Oliviero che, entrato in campo all’inizio del secondo tempo in sostituzione di Pegoraro, con un bellissimo destro a giro al minuto 86 ha beffato Chiesa. Per Luca Rigoni dunque una bella soddisfazione, ma ora si gioca la finale scudetto e si azzera tutto: noi non vediamo l’ora di scoprire chi sarà a laurearsi campione d’Italia nella Serie C Under 17, la parola può passare al terreno di gioco di Fermo dove la diretta di Albinoleffe Vicenza U17 sta davvero per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

ALBINOLEFFE VICENZA U17: LA FINALE SCUDETTO!

Albinoleffe Vicenza U17 è in diretta dallo stadio Bruno Recchioni di Fermo, alle ore 20:00 di mercoledì 14 giugno: è la finale scudetto del campionato Serie C 2022-2023. Le due squadre ci sono arrivate vincendo le due semifinali del lunedì, anche queste disputate in campo neutro: per l’Albinoleffe una vittoria per 2-1 sulla Reggiana, grazie ad una rete firmata a nemmeno 10 minuti da quello che era stato il temporaneo pareggio della squadra granata.

Il Vicenza invece ha evitato i tempi supplementari per un soffio, superando il sorprendente Sangiuliano City con una magia a 4 minuti dal 90’; adesso sarà davvero interessante scoprire cosa succederà nella diretta di Albinoleffe Vicenza U17, aspettando la finale scudetto possiamo dare uno sguardo a quelle che potrebbero essere le scelte operate da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme, nel dettaglio, le probabili formazioni della partita del Bruno Recchioni.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE VICENZA U17

In Albinoleffe Vicenza U17 Omar Barzaghi si affida nuovamente al 3-5-2: in porta va Taramelli, davanti a lui una linea composta da Nespoli, Borghi e Lekaj mentre i due laterali che avanzano a centrocampo sono Panza a destra e Belli a sinistra. Delcarro dovrebbe guidare la zona centrale, con Paganessi e Ceresoli schierati sulle mezzali, poi la coppia offensiva composta da Ronzoni e Barcella, ma occhio all’alternativa Daha per questo reparto offensivo.

Il dubbio per Luca Rigoni è Oliviero, che ha deciso la semifinale: nel 3-4-2-1 del Vicenza potrebbe partire titolare oppure dalla panchina. Con questa seconda opzione, Tonin unica punta con il supporto di Carlino e Pallaro dalla trequarti; in mezzo il duo Imbevaro-Zonta con le corsie che sarebbero occupate da Martini a destra e Zorzi a sinistra, mentre a protezione del portiere Siviero giocherebbero tre difensori come Morittu, Pegoraro e Sacchetto.











