Diretta Sinner Djokovic/ Atp Finals 2023 streaming video tv: contro il numero 1! (oggi martedì 14 novembre)

DIRETTA SINNER DJOKOVIC: SECONDO MATCH ALLE ATP FINALS 2023!

Altro grande appuntamento con la diretta delle Atp Finals 2023: mercoledì 14 novembre vivremo la seconda giornata del gruppo verde, questo significa che tornerà in campo Jannik Sinner e avremo un grande show in serata (dalle ore 21:00) perché il match che ci attende è Sinner Djokovic e l’altoatesino, dopo aver battuto Stefanos Tsitsipas all’esordio, andrà a caccia di una vittoria che sarebbe di grande prestigio, perché ottenuta contro il numero 1 Atp e uno dei migliori di sempre nel mondo del tennis, e in più gli garantirebbe la qualificazione alla semifinale del torneo. Nel pomeriggio invece, a partire dalle ore 14:30, il primo match della giornata sarà Tsitsipas Rune: naturalmente, destini incrociati.

Djokovic spacca due racchette durante la sfida contro Rune/ Video “Chiedo scusa ai bambini”

La diretta delle Atp Finals 2023 prevede dunque che a sfidarsi nella seconda giornata del gruppo verde (sarà così anche per il gruppo rosso) siano i due giocatori che hanno vinto e i due che hanno perso nel primo turno: in questo modo, ovviamente, si eviterà di arrivare all’ultima giornata del round robin con i due semifinalisti già noti, togliendo un po’ di pepe ai due match previsti. Vedremo allora, nella diretta di Sinner Djokovic, se l’altoatesino riuscirà ancora una volta a sfruttare il “fattore campo”, ricordiamo infatti che si gioca al PalaAlpitour di Torino e il pubblico di casa nostra è spesso un fattore, anche nelle partite di tennis.

Diretta/ Sinner Tsitsipas (risultato finale 6-4-6-4): grande esordio alle Atp Finals 2023! (oggi 12 novembre)

DIRETTA SINNER DJOKOVIC STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE ATP FINALS 2023

Va ricordato che la diretta tv delle Atp Finals 2023 è garantita anche in chiaro: ogni giorno Rai Due trasmette uno dei due match e stavolta toccherà a Tsitsipas Rune (dunque non è prevista la diretta di Sinner Djokovic), mentre saranno gli abbonati alla televisione satellitare che potranno seguire integralmente il programma quotidiano del torneo. Naturalmente, anche per la diretta streaming video abbiamo una doppia opzione: la prima è quella di riferirsi al sito di Rai Play o installare la relativa app sui vostri device, la seconda – per gli abbonati al satellite – riguarda l’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI TSITSIPAS RUNE, ATP FINALS 2023

Jannik Sinner: “Ho pianto per la morte del nonno”/ “Qual è il mio sogno? La salute dei miei”

DIRETTA SINNER DJOKOVIC ATP FINALS 2023: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo dunque alla diretta di Sinner Djokovic, per le Atp Finals 2023: il nostro tennista ha esordito benissimo nel Master di fine stagione, giocando un match esiziale contro uno Tsitsipas che nei precedenti lo aveva spesso e volentieri messo in difficoltà. Anche dal modo in cui Sinner ha vinto si evince la crescita tattica e mentale: questo ovviamente fa ben sperare anche per il match contro Djokovic, uno che non ha certo bisogno di presentazioni e che, per inciso, le Atp Finals le ha vinte sei volte ed è il campione in carica, ma potrebbe pagare un po’ di stanchezza avendo dovuto giocare tre set contro Holger Rune, con i primi due conclusi al tie break.

Per Sinner riuscire a battere Djokovic significherebbe, per l’appunto, prendersi di fatto la semifinale delle Atp Finals 2023 ma soprattutto fare un bel salto mentale: sulla distanza dei tre set, e su questo campo di Torino che è molto veloce, l’azzurro ha davvero le sue chance anche perché siamo ancora in un regime di round robin. Staremo a vedere; certamente il Sinner che si è presentato alle Atp Finals 2023 è decisamente diverso da quello che due anni fa era subentrato a Matteo Berrettini dopo il primo match, è un giocatore molto più in fiducia perché l’esperienza nel circuito Atp gli è servita. Ora, parola al campo di Torino…











© RIPRODUZIONE RISERVATA