DIRETTA ATP FINALS 2023/ Alcaraz Medvedev video streaming tv: un testa a testa di lusso (oggi 17 novembre)

DIRETTA ATP FINALS 2023: I TESTA A TESTA

Come già visto, la diretta delle Atp Finals 2023 ci propone oggi la scintillante Alcaraz Medvedev, un match attesissimo e anche importante per la qualificazione alla semifinale. I precedenti tra questi due giocatori, che ricordiamo essere stati anche numero 1 nel ranking Atp (sono gli unici due ad averlo fatto tra quelli presenti al PalaAlpitour di Torino, a parte ovviamente Novak Djokovic) sono quattro e il bilancio è in perfetta parità. Le ultime due sfide sono state assolutamente scintillanti: entrambe semifinali Slam nella stagione in corso, la prima a Wimbledon con vittoria di Carlos Alcaraz per 6-3 6-3 6-3 e la seconda agli Us Open con rivincita di Daniil Medvedev, vincitore per 7-6 6-1 3-6 6-3.

La differenza? Alcaraz ha battuto Djokovic nella finale di Londra, Medvedev a New York ha perso contro il serbo. Sempre nel 2023 lo spagnolo ha battuto Medvedev in maniera netta, 6-3 6-2, nella finale di Indian Wells che è il Masters 1000 più prestigioso dei nove che compongono questa categoria; va da sé allora che il primo incrocio di sempre lo ha vinto il russo, anche in questo caso si trattava di uno Slam ma era il secondo turno di Wimbledon 2021, Alcaraz doveva ancora esplodere del tutto sulla scena e Medvedev lo aveva superato senza colpo ferire, risultato 6-4 6-1 6-2. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ATP FINALS 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv delle Atp Finals 2023 sarà in chiaro, almeno per quanto riguarda il match del pomeriggio: su Rai Due infatti viene trasmessa la prima partita della giornata. La messa in onda integrale del torneo è invece sui canali della televisione satellitare, nello specifico si consiglia di visionare soprattutto Sky Sport Uno; per quanto riguarda la diretta streaming video, nel primo caso bisognerà visitare il sito di Rai Play o installare la relativa app mentre nel secondo sarà attiva l’applicazione Sky Go, chiaramente riservata agli abbonati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DELLE ATP FINALS 2023

TERMINA IL ROUND ROBIN!

Ultima giornata del round robin, venerdì 17 novembre, alle Atp Finals 2023: gli orari al PalaAlpitour di Torino sono quelli dei giorni scorsi, dunque primo match alle ore 14:30 e secondo alle ore 21:00, nella terza giornata del gruppo rosso vivremo oggi Rublev Zverev e Alcaraz Medvedev e, di conseguenza, conosceremo anche la composizione delle due semifinali che domani ci faranno compagnia nel Master di fine anno, tornando così ad una formula di eliminazione diretta che contraddistingue il mondo del tennis, con le sole eccezioni appunto delle Atp Finals 2023 e dei tornei organizzati per nazionali.

arà comunque una giornata spettacolare nella diretta delle Atp Finals 2023: non potrebbe che essere così visto che lo stesso Masters è organizzato perché sia un “all star” con i migliori otto giocatori del ranking mondiale, quello che fa gola questo venerdì è senza ombra di dubbio l’incrocio tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev che potrebbe essere una sorta di anticipazione di quanto vedremo nelle prossime stagioni, con il possibile inserimento del nostro Jannik Sinner e dovendo sempre fare i conti con l’eterno Novak Djokovic. Vedremo allora come andrà oggi nella giornata delle Atp Finals 2023, perché già tra poco saremo in campo per il primo match…

DIRETTA ATP FINALS 2023: RISULTATI E CONTESTO

Come detto, grande spettacolo alle Atp Finals 2023: Alcaraz Medvedev è la sfida tra il numero 2 e il numero 3 del ranking, entrambi però sono già stati in vetta alla classifica mondiale e hanno Slam in bacheca. Il russo ha anche già vinto il Master di fine anno, nel 2020; poi è tornato in finale l’anno seguente ma ha perso contro Zverev, in generale pur rimanendo un grande giocatore, che quest’anno ha anche avuto una stagione numericamente ottima, possiamo forse dire che da quando si è inerpicato al primo posto del ranking (era febbraio 2022) non è davvero riuscito a gestire la situazione e ha ottenuto meno titoli di quanti ci si potesse aspettare, ovviamente intesi come Slam e Masters 1000 perché su quelli giustamente si fa la tara.

Di Alcaraz abbiamo detto tantissimo in epoca recente, perché la sua esplosione sulla scena ovviamente meritava che l’argomento venisse trattato: il paragone con Rafa Nadal viene facile per nazionalità ma Carlitos ha dimostrato di poter stare nella stessa frase (almeno idealmente) per tutti i record di precocità, e per i grandi traguardi come i due Slam vinti a 20 anni e il modo in cui si è preso Wimbledon in una finale epica contro un certo Djokovic, non troppo abituato a perdere quando arriva al quinto set di un ultimo atto Major. Come detto, potrebbe essere la grande rivalità dei prossimi anni, se non altro in gruppo ristretto che comprenda anche Sinner e Holger Rune; intanto, vedremo cosa succederà alle Atp Finals 2023…











