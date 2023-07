Diretta/ Alcaraz Medvedev (2-0) Wimbledon 2023 video streaming tv: dominio spagnolo! (venerdì 14 luglio)

DIRETTA ALCARAZ MEDVEDEV WIMBLEDON 2023: SECONDO SET

Al via il secondo set della sfida che pone di fronte Alcaraz e Medvedev. Il primo set ha visto uscire dal campo vincitore lo spagnolo al termine del raggiungimento dei primi sei game. La sfida però è ancora lunga e questo secondo set regala diversi punti interessanti con il risultato sempre in equilibrio nonostante l’ago della bilancia sia rivolto dalle parti dello spagnolo. Il risultato dei game è di 2-1 per Alcaraz, che sta approfittando di un ottimo momento di forma per trovare più punti possibili per dominare anche questo secondo set.

Quarto Game del secondo set che si apre con ben due punti da parte di Alcaraz che al momento si trova sul 40:0, confusione per Medvedev. Seconda frazione del secondo set di gioco che vede ancora una volta lo spagnolo dominare il lungo il largo portando a casa diversi punti e lo certificano come uno dei migliori al mondo, la classifica, effettivamente, lui indica al primo posto. Viene vinto anche il quinto game, rimonta Medvedev ma non basta perché Alcaraz arriva al sesto Game firmando quindi la vittoria al secondo set. Inizia adesso il terzo set della partita che potrebbe, qualora lo spagnolo dovesse vincere, far terminare la partita. (Marco Genduso)

DIRETTA ALCARAZ MEDVEDEV WIMBLEDON 2023: PRIMO SET

Inizia anche il primo set della seconda semifinale di Wimbledon che vedi di fronte Alcaraz e Medvedev. Prima semifinale che ho visto il campione Djokovic avere la meglio sull’italiano Sinner con il risultato di 0-3, nonostante l’ottima prestazione da parte dell’alto atesino che esce dal terreno di gioco a testa alta. Primo set di gioco che vede il primo punto firmato da Alcarez che fa 15:0. Sfida tra il numero uno ed il terzo della graduatoria. 1-1 nei game del primo set, sfida molto avvincnente e ritmi alti fin da subito. terzo game molto lungo con i due tennisti che vogliono aggiudicarselo, il risultato è di 40:40. Terzo game che va a Alcaraz. Sfida dai ritmi molto alti con 15:30 il risultato, al momento, del terzo game del primo set.

Sfida molto equilibrata, 2-2 il risultato dei game con punti su punti da entrambe le parti in questo momento. Sorpasso Alcaraz, 3-2. Ritmi che vanno crescendo progressivamente e game che recitano al momento il risultato di 4-3 per lo spagnolo che si trova sopra nonostante la grande prestazione dell’avversario. Prende il laego adesso Alcaraz che vince anche l’ottavo game, gara sul 5-3. Sempre più vicina la fine del primo set. 15:0 l’inizio del nono game oggi in erba. 30:00, sempre più vicina la fine del primo set. 40:0. Fine primo set. (Marco Genduso)

DIRETTA ALCARAZ MEDVEDEV WIMBLEDON 2023: CHE INCROCIO IN SEMIFINALE!

Alcaraz Medvedev si gioca in diretta dall’All England Lawn & Tennis Club di Londra, venerdì 14 luglio: è la semifinale di Wimbledon 2023, la seconda dopo – ovviamente, come ben sappiamo – Sinner Djokovic. Da qui uscirà dunque il nome di uno dei due finalisti, nello specifico per la parte alta del tabellone Atp: sarà chiaramente uno spettacolo, si affrontano due giocatori che in carriera hanno vinto uno Slam a testa e che hanno sette anni di differenza, ma rappresentano (approfondiremo il discorso) una sorta di credibilissima alternativa al mondo dei Big Three (o Big Four) per quanto ora fare questo discorso è quantomeno obsoleto.

Carlos Alcaraz continua nella sua spaventosa crescita: 20 anni da poco più di due mesi, già 11 titoli Atp tra cui gli Us Open, una vittoria schiacciante anche nei quarti di Wimbledon 2023 in cui ha demolito Holger Rune, suo coetaneo. Anche Daniil Medvedev ha trionfato a Flushing Meadows e lo ha fatto in un momento in cui pochissimi gli avrebbero dato anche un singolo euro; lui nei quarti ha dovuto rimontare Christopher Eubanks affondandolo al quinto set, ma forse questo successo potrebbe avergli dato maggiore consapevolezza. Per sapere come andrà a finire la diretta di Alcaraz Medvedev ci dovremo affidare al campo centrale di Wimbledon 2023…

DIRETTA ALCARAZ MEDVEDEV WIMBLEDON 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo dunque ad un passo dalla diretta di Alcaraz Medvedev: la semifinale di Wimbledon 2023 nella parte alta del tabellone è quella che attendevamo, perché si affrontano le teste di serie numero 1 e 3. Dunque, arriva chi sulla carta aveva i favori del pronostico, sia pure seguendo un percorso diverso; di Alcaraz abbiamo parlato a profusione, si tratta di “the next big thing” che al momento ha confermato tutto quanto si diceva di lui, vincendo uno Slam e già qualche Masters 1000 e riuscendo in tenerissima età a diventare numero 1 Atp ma, soprattutto, dando sul campo una sensazione di onnipotenza che solo i grandissimi prima di lui suscitavano.

Medvedev, tra alti e bassi, lo conosciamo bene: un signore che su campi duri sa dominare (e lo ha dimostrato) mentre deve ancora fare il reale salto di qualità sulle altre superfici. Tuttavia, sta imparando: per sua stessa ammissione non ama la terra (eufemismo) ma ha vinto gli Internazionali d’Italia, sull’erba ci sono avversari di livello superiore ma intanto in semifinale a Wimbledon 2023 ci è arrivato lui, come detto riuscendo anche a vincere un match contro un avversario tostissimo e che sembrava averlo messo sotto scacco. Non ci resta che attendere la diretta di Alcaraz Medvedev, pienamente convinti che ci divertiremo eccome…











