Diretta/ Alessandria Atalanta U23 (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via! (oggi 31 ottobre 2023)

DIRETTA ALESSANDRIA ATALANTA U23 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Ci siamo, comincia la diretta di Alessandria Atalanta U23, questo inedito match di recupero per il girone A di Serie C stuzzica sicuramente la nostra curiosità e allora lo andiamo a presentare mediante le statistiche delle due formazioni nella prima parte del campionato. L’Alessandria è in evidente difficoltà, con una sola vittoria più tre pareggi e ben sei sconfitte nelle dieci partite giocate fino a questo momento, per un totale di 6 punti in classifica, mentre la differenza reti è a sua volta negativa (-7), a causa di appena sei gol segnati a fronte dei ben tredici subiti.

Fa però molto meglio l’Atalanta U23, che infatti ha già 17 punti in classifica, che per i giovani nerazzurri sono frutto di cinque vittorie e due pareggi, mentre sono tre le sconfitte fino a questo momento. Anche la differenza reti quindi è in positivo (+1), frutto per l’Atalanta U23 di quattordici gol segnati a fronte dei tredici al passivo. Adesso però i numeri delle statistiche contano solo relativamente, perché è davvero arrivato il momento di cedere la parola al campo: si gioca per la diretta di Alessandria Atalanta U23! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ALESSANDRIA ATALANTA U23 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Alessandria Atalanta U23 sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Alessandria Atalanta U23 in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

ALESSANDRIA ATALANTA U23: I TESTA A TESTA

La diretta di Alessandria Atalanta U23 ci offrirà oggi un match che sarà un inedito assoluto per il girone A di Serie C, naturalmente se per i nerazzurri consideriamo la seconda squadra nata in questa stagione. Se di conseguenza la storia non ci può dire altro, allora ci affidiamo al sito specializzato Transfermarkt per un altro tipo di testa a testa che metta a confronto Alessandria e Atalanta U23 in vista della partita di questa sera. I numeri ci dicono che la rosa dell’Alessandria vale complessivamente 2,67 milioni di euro, pari ad appena 89.000 euro di media per ogni singolo giocatore della società piemontese.

L’Atalanta U23 invece ha un valore economico globale di ben 8,56 milioni di euro grazie alla presenza di tanti giovani del vivaio della Dea, quindi la media per ogni giocatore della rosa della seconda squadra nerazzurra arriva a 245.000 euro, con una differenza che appare quindi sulla carta piuttosto significativa, tuttavia chissà se sarà decisiva per sbilanciarci in pronostici sulla partita. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ALESSANDRIA ATALANTA U23: RECUPERO IN SERIE C!

Alessandria Atalanta U23, in diretta dallo stadio Giuseppe Moccagatta della città piemontese con fischio d’inizio alle ore 20.45 di questa sera, martedì 31 ottobre 2023, sarà la partita valida come recupero dell’ottava giornata del girone A di Serie C, che era stata rinviata un paio di settimane fa. Uno sguardo alla classifica ci aiuta a capire che la diretta di Alessandria Atalanta U23 vedrà le due squadre all’inseguimento di obiettivi diversi: i piemontesi infatti sono penultimi con appena 6 punti, mentre i giovani ospiti nerazzurri hanno ben 17 punti e coltivano ambizioni decisamente più stuzzicanti.

L’Alessandria però può sperare facendo affidamento a un trend finalmente in miglioramento grazie a un successo e poi un pareggio a Trento nelle ultime due giornate; d’altro canto, è anche vero che dopo il rinvio l’Atalanta U23 ha giocato tre partite e le ha vinte tutte, l’ultima sabato sera sul campo del Lumezzane, per cui la seconda squadra dell’Atalanta è una delle squadre più in forma dell’intero campionato. In ogni caso, la posta in palio è molto alta per i rispettivi obiettivi, quindi siamo curiosi di scoprire a chi sorriderà stasera la diretta di Alessandria Atalanta U23…

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA ATALANTA U23

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Alessandria Atalanta U23. Per i padroni di casa di mister Marco Banchini possiamo disegnare un modulo 3-5-2 con Rota, Giubilato e Rossi nella difesa a tre davanti al portiere Liverani; ecco poi il folto centrocampo a cinque, nel quale potrebbero essere titolari da destra a sinistra Pellitteri, Mastalli, Sepe, Nichetti e Foresta; infine, il tandem d’attacco dell’Alessandria potrebbe vedere titolari Anatriello e Siafa.

La risposta degli ospiti dell’Atalanta U23 e del loro allenatore Francesco Modesto potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 3-4-1-2, con questi possibili undici titolari: Vismara in porta, protetto dalla difesa a tre composta da Solcia, Del Lungo e Masi; a centrocampo ecco da destra a sinistra Palestra, Gyabuaa, Roaldsoy e Ceresoli; infine, ecco Mallamo qualche metro più avanti, a sostegno della coppia di attaccanti nerazzurri che potrebbe essere formata da Capone e Di Serio.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta di Alessandria Atalanta U23 secondo le quote offerte dall'agenzia Snai. Il destino del match appare equilibrato: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa è quotato a 2,80, ma è leggermente favorito un colpaccio nerazzurro, con il segno 2 proposto a 2,50. L'ipotesi leggermente più remunerativa sarebbe infine il pareggio, dal momento che il segno X è proposto a 3,05 volte la posta in palio oggi.











