DIRETTA/ Alessandria Benevento video streaming tv: un solo precedente in Piemonte

DIRETTA ALESSANDRIA BENEVENTO: TESTA A TESTA

Al Moccagatta la diretta di Alessandria Benevento si è disputata una sola volta, questo ci porta indietro alla stagione 2009/10 quando le due squadre si ritrovarono nello stesso raggruppamento di Serie C che all’epoca si chiamava Lega Pro. A vincere fu la squadra padrona di casa col risultato di 1-0. In trasferta contro questo avversario dunque le streghe non solo non sono mai riuscite a vincere ma non hanno nemmeno mai segnato una rete.

Ci sono poi da raccontare due match tra questi due club al Ciro Vigorito. Il primo è il ritorno proprio della stagione 2009/10, una gara terminata col risultato di 3-1 nel maggio del 2010. I giallorossi campani hanno vinto anche nel match d’andata di questa stagione in una gara terminata col risultato di 4-3. E dire che gli ospiti erano andati due volte nel primo tempo con la doppietta di Corazza pareggiati prima da un calcio di rigore di Roberto Insigne e poi da un autogol di Parodi. Nella ripresa la squadra di casa riuscì a dilagare in apertura grazie alle reti di Foulon e Improta. Nel finale Corazza su calcio di rigore segnò su rigore regalandosi un’inutile tripletta almeno per il tabellino. (agg Matteo Fantozzi)

DIRETTA ALESSANDRIA BENEVENTO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Alessandria Benevento sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

GIALLOROSSI IN GRANDE FORMA

Alessandria Benevento, in diretta sabato 22 gennaio alle ore 14:00 dallo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, è valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie B. L’ultima partita disputata dall’Alessandria, risale a dicembre. In quell’occasione i piemontesi hanno perso tra le mura amiche contro il Parma, con il punteggio di 0-2. La squadra allenata da Moreno Longo, è in sedicesima posizione con 17 punti, in piena zona playout. L’Alessandria ha quindi bisogno di far punti per sperare nella salvezza diretta, ma di fronte non avrà un avversario semplice.

Il Benevento è reduce dal pareggio di Ferrara contro la Spal, gara terminata con il punteggio di 1-1. Con quest’ultimo risultato, la formazione di Fabio Caserta, ha posto fine alla serie di vittorie consecutive che si è così fermata a cinque. I giallorossi sono in terza posizione con 35 punti e lottano per la promozione diretta in Serie A. Nella gara di andata tra le due compagini, ad aggiudicarsi i tre punti è stato il Benevento, vincendo con il punteggio di 4-3 la partita disputata allo stadio Ciro Vigorito.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ALESSANDRIA BENEVENTO

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Alessandria Benevento, le quali si affronteranno nella gara valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie B. L’allenatore dei piemontesi, Moreno Longo, sembra intenzionato a schierare la sua squadra con un 3-4-1-2. Questa la probabile formazione titolare dell’Alessandria: Pisseri; Prestia, Di Gennaro Parodi; Beghetto, Ba, Milanese, Pierozzi; Chiarello; Corazza, Arrighini.

L’allenatore del Benevento, Fabio Caserta, dovrebbe rispondere schierando i suoi uomini con il modulo 4-3-3. In attacco, Tello e Insigne dovrebbero supportare l’unica punta Moncini. Ecco la probabile formazione titolare delle Streghe, in vista della trasferta di Alessandria. Paleari; Masciangelo, Vogliacco, Glik, Letizia; Acampora, Calò, Ionita; Tello, Moncini, Insigne.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Alessandria Benevento, proposte dall’agenzia Snai. Non sono favoriti i padroni di casa, infatti la vittoria dell’Alessandria, abbinata al segno 1, è quotata 3.35. Sembra difficile anche un risultato di parità, con il segno X proposto a 3.10. Favorito il Benevento, con la vittoria della squadra campana, abbinata al segno 2, quotata 2.25.



