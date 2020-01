DIRETTA/ Alessandria Carrarese (risultato 1-2) streaming video tv: gol di Infantino!

DIRETTA ALESSANDRIA CARRARESE (1-2): GOL DI INFANTINO CHE COMPLETA LA RIMONTA!

Dopo un primo tempo in cui la Carrarese ha giocato meglio ma senza riuscire a trovare la via del gol, la ripresa del match tra l’Alessandria e i toscani propone i fuochi d’artificio con ben tre reti nel giro di pochi minuti: pronti via e dopo solo sei minuti i grigi vanno in vantaggio grazie al centravanti Arrighini che su un lancio di Dossena fa fuori il proprio marcatore e poi batte Forte. 1-0 ed esplode il “Moccagatta” (51’)! Ma servono solo due minuti agli uomini di Baldini per trovare il pareggio dopo lo svantaggio-beffa: azione personale di Calderini che poi spara verso Valentini che salva tutto ma sulla respinta ecco Valente che segna il più facile dei gol. 1-1 e match nuovamente in parità al 53’! Ma il come back degli ospiti è solo all’inizio perché passano solo altri dieci giri di lancette e arriva una nuova rete: Infantino, ben servito, si libera di Dossena e poi calcia forte battendo ancora Valentini. 1-2 e Carrarese che ribalta tutto e si porta in vantaggio (63’)! A dire la verità subito dopo l’Alessandria avrebbe pure la palla per il clamoroso 2-2 ma sul tiro di Sartore, il numero uno Forte è bravo a salvare. (agg. di R. G. Flore)

Al termine dei primi 45 minuti di gioco è 0-0 in quel dello stadio “Moccagatta” di Alessandria tra l’undici di Cristiano Scazzola e la squadra allenata da Silvio Baldini: ma il primo tempo ha fatto registrare un dominio quasi assoluto da parte degli ospiti che in almeno quattro occasioni nitide sono andati vicino al meritato gol del vantaggio. Oltre a Foresta, il centrocampista Cardoselli è stato uno dei migliori in campo mettendo il piede nella maggior parte delle transizioni offensive carraresi e sfiorando anche in proprio la rete del vantaggio, oltre ad offrire al 28’ pure un ghiotto pallone al bomber Infantino. Sul finire della prima frazione, al 40’, è ancora la compagine di Baldini ad andare vicina al vantaggio: sul gran tiro di Calderini tocca a Valentini rispondere alla grande deviando provvidenzialmente la sfera in angolo. È l’ultima emozione dei primi 45’ oltre a un “giallo” comminato al toscano Valente nei due minuti di recupero concessi dal direttore di gara. (agg. di R. G. Flore)

Nella cornice dello stadio “Moccagatta” di Alessandria va oggi in scena uno degli incroci più giocati negli ultimi anni in Serie C con i piemontesi padroni di casa che ospitano la Carrarese di Silvio Baldini: sfida da piani alti visto che i toscani sono quinti mentre i grigi di Scazzola inseguono poco dietro in settima posizione. E nei primi 15’ del match i ritmi si confermano abbastanza alti con la Carrarese che al minuto 7 va già vicina al gol: protagonista è il centrocampista Cardoselli che va due volte alla conclusione ma viene contrato dalla difesa alessandrina. Gli ospiti si ripetono al 13’ col trequartista Foresta che prova la conclusione da lontano ma la sfera sorvola la porta difesa da Valentini e il pericolo sfuma. Fino alla mezz’ora la risposta dei grigi non arriva, in evidente difficoltà al cospetto dell’undici di Baldini: al 28’ ecco una nuova chance con Cardoselli che serve Infantino ma Valentini è bravo a bloccare il suo tiro. (agg. di R. G. Flore)

Alessandria Carrarese si gioca: squadre ormai in campo, andiamo però a scoprire quali sono le rispettive statistiche nel girone A del campionato di Serie C in corso, giunto ormai già alla sua ventunesima giornata. L’Alessandria occupa il settimo posto a fine girone d’andata grazie a 28 punti all’attivo, frutto di sette vittorie, altrettanti pareggi e cinque sconfitte; per i grigi piemontesi la differenza reti è pari a +3, grazie ai 24 gol segnati a fronte delle 21 reti invece incassate. La Carrarese ha fatto un pochino meglio: otto vittorie, sette pareggi e quattro sconfitte hanno infatti portato ai toscani 31 punti. I gol segnati sono 32 per la Carrarese e quelli subiti 24, di conseguenza la differenza reti è un ottimo +8. Adesso però basta numeri e parole: a parlare sarà solamente il campo, Alessandria Carrarese comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I TESTA A TESTA

Alla vigilia della diretta di Serie C di Alessandria Carrarese certo non possiamo ignorare lo storico che accomuna anche i due club, oggi protagonisti nella 21^ giornata di campionato. Ecco infatti che si possono contare a oggi ben 23 precedenti per tale scontro diretto, questi raccolti dal 1989 a oggi e pure per la terza serie del calcio italiano. Il bilancio complessivo dunque ci racconta di ben 10 pareggi, un numero ben elevato, oltre che di 9 successi della Carrarese per lo scontro diretto e solo 4 vittorie dell’Alessandria. Possiamo ora anche ricordare che l’ultimo precedente segnato tra Alessandria e Carrarese risale al campionato in corso della serie C e per la precisione alla seconda giornata, dove assistemmo al pareggio per 1-1. Allora firmarono il risultato Valente per i toscani e Sartore per i piemontesi. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE

Alessandria Carrarese, che sarà diretta dal signor Andrea Bordin, va in scena alle ore 15:00 di domenica 12 gennaio presso lo stadio Moccagatta, valida per la 21^ giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone A. I grigi tornano in campo dopo l’importante vittoria ottenuta nel derby contro la Pro Vercelli prima della sosta, un successo che ha permesso loro di balzare al settimo posto in classifica e candidarsi di nuovo con convinzione per un posto nei play off. Dista di 3 punti la Carrarese quinta, che ha chiuso il 2019 con un non esaltante pareggio interno contro la Pianese, risultato che ha comunque fatto proseguire la serie di risultati utili dei marmiferi ma non ha permesso loro di agganciare il Renate al terzo posto in classifica. 1-1 nel match d’andata disputato a Carrara, entrambe le squadre contano di iniziare l’anno nuovo con un cambio di marcia che possa far puntare anche al secondo posto, in una classifica del girone A che resta molto corta alle spalle del Monza dominatore.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA CARRARESE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Alessandria Carrarese, match previsto domenica 12 gennaio 2020 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Moccagatta di Alessandria, sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. L’Alessandria allenata da Scazzola sarà schierata con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Valentini; Sciacca, Cosenza, Dossena, Celia; Casarini, Castellano, Suljic; Chiarello, Arrighini, Sartore. Risponderà la Carrarese allenata da Baldini con un 4-2-3-1 scelto come modulo di partenza e questo schieramento: Forte; Mezzoni, Tedeschi, Murolo, Ciancio; Damiani, Foresta; Calderini, Cardoselli, Valente; Infantino.

