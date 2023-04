DIRETTA/ Alessandria Cesena video streaming tv: ecco la breve storia della partita

DIRETTA ALESSANDRIA CESENA: I TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della partita in diretta Alessandria Cesena soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Sono soltanto tre le gare disputate tra grigiorossi e bianconeri, il bilancio sorride agli ospiti: 1 pareggio e 2 vittorie per il Cesena. Alessandria ancora a bocca asciutta. Il primo precedente risale alla stagione 2000/2001.

L’8 ottobre del 2000 vittoria del Cesena per 2-1. Nella gara di ritorno del 18 febbraio 2001 pareggio per 1-1. Il terzo e ultimo confronto tra le due squadre è quello della gara d’andata di questo campionato del 17 dicembre 2022: vittoria dei romagnoli per 3-1con reti di Prestia, Ferrante e Corazza, inframezzate dal timbro di Martignago. (Aggiornamento di MB)

ALESSANDRIA CESENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Alessandria Cesena non è una di quelle disponibili per questa ultima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma aggiornamenti e gol in diretta saranno comunque visibili su Sky Sport sul canale Diretta Gol) e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Alessandria Cesena sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

ALESSANDRIA CESENA: PUNTI PESANTI!

Alessandria Cesena, in diretta domenica 23 aprile 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valida per la 38^ giornata del campionato di Serie C. Ultima chiamata per i grigi dopo due vittorie consecutive contro Ancona e nell’ultima trasferta di Montevarchi, a -2 dalla Torres sestultima i piemontesi hanno solo la vittoria a disposizione per provare a giocarsi la salvezza diretta.

Il Cesena dalla sua è chiamato a difendere il secondo posto nel girone B dopo aver agganciato al secondo posto in classifica, a quota 76 punti, l’Entella grazie all’ultimo successo in casa contro la Vis Pesaro. I romagnoli, sfumata la promozione diretta, puntano a partire in pole position nei play off. All’andata Cesena vincente in casa 3-1 contro l’Alessandria, 1-1 tra le due squadre nell’ultimo precedente in casa dei grigi, datato 18 febbraio 2001, oltre vent’anni fa.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA CESENA

Le probabili formazioni della diretta Alessandria Cesena, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Per l’Alessandria, Maurizio Lauro schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Liverani; Rota, Checchi, Sini, Nunzella; Nichetti, Baldi, Sabbione; Lamesta, Sylla, Galeandro. Risponderà il Cesena allenato da Domenico Toscano con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Tozzo, Celiento, Ciofi, Silvestri; Adamo, Bumbu, Brambilla, Mustacchio; Hraiech; Corazza, S. Shpendi.

ALESSANDRIA CESENA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Alessandria Cesena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Alessandria con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Cesena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.70.











