DIRETTA/ Cesena Vis Pesaro video streaming tv: i precedenti sono equilibrati

DIRETTA CESENA VIS PESARO: TESTA A TESTA

Poco tempo all’inizio della diretta Cesena Vis Pesaro valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie C, girone B. Prima di tuffarci nelle emozioni della sfida andiamo a vedere i precedenti tra le due squadre: sul terreno di gioco dello stadio “Manuzzi”, le due formazioni si sono affrontate quattro volte. Il bilancio è perfettamente in parità con due vittorie ciascuno: il primo incrocio risale all’11 agosto 2019 in Coppa Italia: a spuntarla fu la squadra bianconera grazie ai gol di Brignani, Capellini e Russini.

Nella stessa stagione sportiva, ma in campionato, pronto riscatto della Vis Pesaro, abile ad imporsi sul terreno avversario di misura (1-2) in virtù delle marcature timbrate da Tessiore e Voltan dopo il momentaneo vantaggio di Butic. Ancora un’affermazione ospite il 7 marzo 2021: al “Manuzzi” vittoria biancorossa con i gol realizzati da Di Paola e Carissoni. L’ultima sfida, infine, è quella del 20 febbraio 2022: 2-1 in favore del Cesena con le reti di Bortolussi e Candela. (Giulio Halasz)

CESENA VIS PESARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Vis Pesaro non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma azioni salienti e gol in tempo reale saranno comunque visibili per gli abbonati Sky Sport nel contenitore Diretta Gol) e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Cesena Vis Pesaro sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PARTITA DA VINCERE PER I PADRONI DI CASA!

Cesena Vis Pesaro, in diretta sabato 15 aprile 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena, sarà una sfida valida per la 37^ giornata del campionato di Serie C. Ultima chiamata per i romagnoli che sembrano però ormai rassegnati ai play off, a -4 dalla Reggiana capolista e a -2 dall’Entella seconda con due sole partite ancora da giocare, coi bianconeri reduci comunque da una vittoria in goleada, l’1-6 sul campo del San Donato.

La Vis Pesaro però rischia moltissimo in chiave play out: l’ultima vittoria in casa contro l’Imolese è servita a mantenere le speranze di salvezza diretta ma la Torres sestultima è lontana ancora 3 lunghezze e ci sono solo 2 partite a disposizione per ribaltare la situazione. All’andata Cesena vincente per 1-2 in casa della Vis Pesaro, in Romagna stesso punteggio in favore dei bianconeri nell’ultimo precedente datato 20 febbraio 2022.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA VIS PESARO

Le probabili formazioni della diretta Cesena Vis Pesaro, match che andrà in scena allo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena. Per il Cesena, Domenico Toscano schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tozzo; Ciofi, Prestia, Celiento; Adamo, De Rose, Brambilla, Calderoni; Chiarello; S. Shpendi, Corazza. Risponderà la Vis Pesaro allenata da Simone Banchieri con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Campani, Gavazzi, Gega, Rossoni, Zoia, Aucelli, Coppola, Valdifiori, St Clair; Fedato, Gerardi.

CESENA VIS PESARO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cesena Vis Pesaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Cesena con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.00, mentre l’eventuale successo della Vis Pesaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 9.40.











