Diretta Alessandria Cremonese/ Streaming video tv: bella sfida (Serie B)

DIRETTA ALESSANDRIA CREMONESE: PARTITA COMPLICATA

Alessandria Cremonese, in diretta dallo Stadio Giuseppe Moccagatta della città piemontese, si giocherà alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, sabato 27 novembre 2021, per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Classifica alla mano, dobbiamo presentare la diretta di Alessandria Cremonese come una partita nella quale sono favoriti gli ospiti lombardi, ma attenzione anche ai padroni di casa, che arrivano da un colpaccio in casa della Spal settimana scorsa.

Video/ Reggina Cremonese (1-2) gol e highlights: Gaetano regala i 3 punti (Serie B)

In questo modo l’Alessandria si è rilanciata, salendo a quota 11 punti in classifica, posizione sempre molto critica ma che consente almeno di sperare. La Cremonese ha invece ambizioni più grandi, perché la vittoria di domenica scorsa sul campo della Reggina ha portato i lombardi a quota 22 punti (il doppio dei piemontesi), in piena zona playoff e potendo sognare anche la promozione diretta. La posta in palio è di conseguenza molto importante: che cosa succederà in Alessandria Cremonese?

Diretta/ Reggina Cremonese (risultato finale 1-2): Gaetano completa la rimonta ospite

DIRETTA ALESSANDRIA CREMONESE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Alessandria Cremonese sarà garantita agli abbonati sui canali di Sky Sport, mentre la diretta streaming video sarà offerta ai rispettivi abbonati sia da Sky Go sia dalla piattaforma DAZN, che infatti segue a sua volta il campionato di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA CREMONESE

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Alessandria Cremonese. Partendo dai padroni di casa, ecco che Moreno Longo confermerà il 3-4-2-1 per l’Alessandria: Pisseri tra i pali e davanti a lui Parodi, Di Gennaro e Prestia nella difesa a tre. Gli esterni saranno Lunetta e Mustacchio, in mezzo al campo agiranno Milanese e Casarini mentre sulla trequarti avremo Arrighini e Chiarello a sostegno della prima punta Corazza. Per la Cremonese di Fabio Pecchia ci sarà invece il modulo 4-3-3: Carnesecchi in porta e davanti a lui la linea difensiva con Crescenzi, Okoli, Bianchetti e Sernicola. A centrocampo ci attendiamo il terzetto con Valzania, Castagnetti e Fagioli, mentre il tridente d’attacco sarà formato da Buonaiuto, Di Carmine e Zanimacchia.

DIRETTA/ Alessandria Ternana (risultato finale 0-2): decisiva doppietta di Donnarumma

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Alessandria Cremonese in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti partono favoriti e il segno 2 è quotato a 2,20, mentre poi si sale a quota 3,15 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,50 volte la posta in palio sul segno 1 se vincesse l’Alessandria.



© RIPRODUZIONE RISERVATA