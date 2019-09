Diretta Alessandria Giana Erminio/ Streaming video tv: scontro testa-coda (Serie C)

Alessandria Giana Erminio, diretta dal fischietto Francesco Cosso, è la sfida in programma oggi, giovedi 26 settembre tra le mura del Moccagatta, con fischio d’inizio previsto per le ore 20.45 e valida per la sesta giornata del Campionato di Serie C. Ecco quindi oggi in campo due squadre che si affrontano in una sorta di testa coda del girone A. Dati alla mano vediamo che il cammino delle due compagni, fino a questo punto, è stato totalmente divergente; dopo un inizio in sordina con due pareggi, di cui uno casalingo, l’Alessandria si presenta all’incontro reduce da tre vittorie consecutive di cui le ultime due maturate lontane dalle mura amiche con l’Olbia e la matricola Pianese. Con un solo punto in classifica e fanalino di coda della graduatoria la Giana Erminio, orfana dello storico Mister Albè, istrionico protagonista sulla panchina per oltre vent’anni, ha all’attivo tre sonore sconfitte con Renate, Olbia e Pianese ed un difficile pareggio rimediato quasi in extremis con il Gozzano.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Alessandria Giana Erminio non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

DIRETTA ALESSANDRIA GIANA ERMINIO: LE PROBABILI FORMAZIONI

L’Alessandria dovrebbe proporre, anche per l’incontro di giovedì, il consueto 3-5-2 proposto da Mister Scazzola nelle uscite precedenti con le due ali molto larghe e mobili sulle fascia pronte a ripiegare rapidamente nelle fase di difesa del match. Mister Scazzola, dopo gli impegni ravvicinati, deve fare i conti con qualche problema di organico. Il centro campo, in modo particolare appare da ridisegnare dopo gli infortuni di capitan Gazzi (assente anche domenica con la Pianese per un risentimento durante l’allenamento pre partita) e del nuovo acquisto Casarini. La formazione in campo, dunque, dovrebbe essere Valentini; Dossena, Cosenza, Prestia; Cambiaso, Castellano, Suljic, Casarini, Celia; Eusepi, Arrighini. Nella ripresa via libera, quasi sicuramente al fantasista brasiliano Sartore e al mediano Cleur. Occhi puntati sul reparto offensivo costituito dalle punte Arrighini ed Eusepi veri protagonisti in questo inizio di campionato. La Giana Erminio non dovrebbe variare dal punto di vista tattico la propria disposizione in campo proponendo in consueto 4-3-3 lungamente provato in allenamento dal mister Maspero. Lo schieramento dovrebbe essere; Leoni, Sosio, Pirola, Perico, Solerio; Piccoli, Pinto, Remedi; Duguet, Perna, Mutton che già aveva ben furato nella trasferta con il Gozzano. Occhi puntati su Fabio Perna, talentuosa punta centrale in organico già dal 2012 che appare aver riacquistato una pregevole condizione di forma.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote disponibili al momento danno i favori del pronostico alla vittoria casalinga dei Grigi (1.66 BetClic e 1.67 Eurobet) mentre il pareggio viene pagato 3.65 sia da Eurobet che BetClic. La vittoria fuori casa della Giana Erminio viene pagata quasi a 5 da entrambe le case di gioco.





© RIPRODUZIONE RISERVATA