Diretta Alessandria Novara/ Streaming video tv: intenso derby piemontese (Serie C)

Alessandria Novara, diretta dal signor Cristian Cudini, sabato 2 novembre alle ore 20.45 presso lo stadio Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone A. Entrambe le squadre a caccia di riscatto in questo sempre sentito derby piemontese, l’Alessandria è reduce da una pesante sconfitta, 4-1 sul campo dell’Albinoleffe, che ha evidenziato lo stato di crisi per i grigi. Che dopo essersi avvicinati alla vetta della classifica hanno messo in fila tre pareggi consecutivi e poi il tracollo contro i seriani, ritrovandosi a -9 dal Monza capolista e a -2 dal gruppo delle seconde. Un punto indietro all’Alessandria resta il Novara che nelle ultime due partite di campionato ha mancato il salto di qualità inanellando due pareggi consecutivi, in trasferta contro il Renate e in casa contro la Pistoiese. Soprattutto questo ultimo risultato è stato considerato deludente in casa azzurra, con una mancata vittoria che ha impedito di portarsi a ridosso del secondo posto nel girone A.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Alessandria Novara non sarà trasmessa in televisione sui canali in chiaro o a pagamento del digitale terrestre, né sul satellite. L’esclusiva sarà disponibile in diretta streaming video via internet su Elevensports, collegandosi sul sito elevensports.it con l’ausilio di un pc, oppure sull’applicazione Elevensports tramite smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA NOVARA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Alessandria Novara, sabato 2 novembre alle ore 20.45 presso lo stadio Moccagatta di Alessandria, sfida valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. I padroni di casa dell’Alessandria, allenati da Cristiano Scazzola, schiereranno un 3-5-2 in campo con: Valentini; Dossena, Cosenza, Sciacca; Cambiasi, Gerace, Sulijc, Castellano, Celia; Eusepi, Arrighini. Risponderà il Novara di Simone Banchieri schierato con un 4-3-2-1: Marchegiani; Cassando, Sbraga, Bellich, Cagnano; Nardi, Fonseca, Bianchi; Peralta, Piscitella, Bortolussi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della sfida per l’agenzia di scommesse Snai vedono l’Alessandria favorita sul Novara. Quota per il segno ‘1’ fissata a 2.10, eventuale pareggio quotata 3.10 mentre la quota per il segno ‘2’ viene proposta a 3.55. Le quote per i gol realizzati complessivamente nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 2.05 e l’under 2.5 quotato 1.70.



