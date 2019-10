Diretta Novara Pistoiese/ Streaming video tv: piemontesi favoriti (Serie C)

Novara Pistoiese, diretta dall’arbitro Enrico Maggio della sezione Aia di Lodi, si gioca alle ore 17.30 di oggi pomeriggio per il girone A di Serie C. Partita da parte centrale della classifica che vede contrapposte due formazioni che, nel recente passato, sono state protagoniste di risultati discontinui. I padroni di casa del Novara hanno dimostrato di essere parecchio attenti soprattutto in fase di copertura ma, difendendosi eccessivamente, la formazione padrona di casa non riesce a portarsi in vantaggio o comunque a condurre una gara in totale serenità. Nel fresco turno infrasettimanale è arrivato un buon pareggio a Renate, ma adesso serve uno scatto per dare la svolta alla stagione. Dall’altra parte vi è una Pistoiese che ambisce a rimanere almeno nella parte medio-alta della classifica, seppur i diversi risultati ottenuti dalla stessa squadra non siano stati dei migliori. In settimana è arrivato un pareggio ad Alessandria, oggi cosa succederà?

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Novara Pistoiese non è disponibile, ma per tutti gli appassionati possiamo ricordare che pure in questa stagione il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite non solo del campionato ma anche della Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA PISTOIESE

Sul fronte delle probabili formazioni per Novara Pistoiese, ecco che il modulo del Novara potrebbe non subire delle grosse modifiche e quindi l’allenatore sicuramente cercherà di sfruttare nuovamente il modulo 4-3-2-1: possibili titolari Marchegiani, Cassandro, Sbraga, Bellich, Cagnano, Collodel, Buzzegoli, Bianchi, Capanni, Piscitella e in attacco Bortolussi. La Pistoiese può rispondere col modulo 3-5-2 schierando presumibilmente titolari questi giocatori: Pisseri, Terigi, Camilleri, Bordin, Llamas, Falcone, Vitiello, Bortoletti, Ferrarini e in attacco il duo Valiani e Gucci.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine proviamo ad analizzare il pronostico di Novara Pistoiese in base alle quote offerte dall’agenzia Snai sul risultato di questa partita: segno 1 quotato a 1,87, il segno X vale 3,25 e il segno 2 ripagherebbe gli scommettitori 4,00 volte la posta in palio.



