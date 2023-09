DIRETTA/ Padova Legnago (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! (Serie C, 10 settembre 2023)

DIRETTA PADOVA LEGNAGO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta per iniziare la diretta di Padova Legnago Salus, partita valevole per la seconda giornata del campionato italiano di Serie C, girone A. Andiamo ora a vedere i precedenti tra le due formazioni allo stadio “Euganeo” di Padova: questa sarà la sfida numero cinque dal 2014 ad oggi. La prima partita, infatti, è datata 7 dicembre 2014 quando i biancorossi si imposero 2-1 nel match utile per il campionato di Serie D.

Prima sfida in un campionato professionistico, invece, è quella del 18 ottobre 2020, 1-1 scandito dalle reti firmate da Bulevardi e Della Latta. Successo dei veneti padroni di casa nel match di Coppa Italia giocato il 14 settembre 2021, 1-0 in virtù della marcatura timbrata da Bifulco. Ultimo scontro in ordine di tempo, infine, è quello del 23 febbraio 2022: pareggio 1-1 con le reti di Contini e Chiricò nel match valevole per la ventiduesima giornata del girone A di Serie C. (Giulio Halasz)

PADOVA LEGNAGO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta del match Padova Legnago sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Padova Legnago in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PADOVA LEGNAGO: OSPITI COL VENTO IN POPPA

Padova Legnago, in diretta domenica 10 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio “Euganeo” di Padova, sarà una sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, girone A. Una sfida che, almeno sulla carta, avrebbe un esito scontato: una big del girone come il Padova contro una neopromossa quale è il Legnago.

Ma la prima giornata ha già, almeno in parte, dato un segnale: i biancorossi veneti, infatti, sono stati bloccati sul pareggio a Mantova mentre i bianco-azzurri hanno rifilato un poker di reti all’Arzignano, niente male come biglietto da visita.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA LEGNAGO

Le probabili formazioni della diretta Padova Legnago, match che andrà in scena allo stadio “Euganeo” di Padova. Per mister Torrente il 3-5-2 di base dovrebbe vedere Zanellati tra i pali con una difesa composta da Delli Carri, Crescenzi e Perrotta. A centrocampo Cretella e Varas lottano per una maglia mentre in avanti cerca spazio Palombi. In casa Legnago, invece, difficile ipotizzare qualche cambio da parte di mister Massimo Donati: il 3-4-1-2 del tecnico non dovrebbe subire grosse modifiche con la coppia Svidercoschi-Rocco in avanti. Qualche dubbio su Pelegatti, uscito malconcio dall’ultima sfida.

PADOVA LEGNAGO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Padova Legnago, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.83, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo ospite, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.90.











