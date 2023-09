Diretta/ Virtus Verona Alessandria (risultato 0-0) streaming: Demirovic rischia! (Serie C, 10 settembre 2023)

DIRETTA VIRTUS VERONA ALESSANDRIA (RISULTATO 0-0): DEMIROVIC RISCHIA!

Mazzolo viene ammonito con un cartellino giallo dopo un intervento falloso su Pagliuca. Nel frattempo, l’Alessandria cerca di avanzare, con Pellegrini che si spinge lungo il lato destro del campo ma non riesce a mettere un cross preciso in area di rigore. La ripartenza verrà effettuata con il rinvio di Sibi. Al 16′ Demirovic si fa avanti e sfiora l’autorete con un colpo di testa ravvicinato, ma la palla termina appena sopra la traversa. Sarà assegnato un calcio d’angolo per gli ospiti. Inoltre, Ciancio riceve un cartellino giallo per un fallo tattico su un avversario. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA/ Verona Virtus Verona (risultato finale 3-0): niente gol nella ripresa (23 luglio 2023)

VIRTUS VERONA ALESSANDRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Virtus Verona Alessandria sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Virtus Verona Alessandria in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

Video/ Pescara Virtus Verona (3-1) gol e highlights: Delle Monache devastante!

SI COMINCIA!

Prima dell’inizio della diretta di Virtus Verona Alessandria, valevole per il secondo turno del campionato di Serie C raggruppamento A, analizziamo i precedenti tra le due squadre. Allo stadio “Gavagnin-Nocini” di Verona, dal 2013 ad oggi, le due compagini hanno incrociato i propri destini in una sola occasione. Parliamo della sfida del 6 aprile 2014, valida per la trentunesima giornata di Serie C raggruppamento A e terminata senza alcuna rete.

Nella stessa stagione sportiva, invece, sul terreno di gioco dell’Alessandria, l’undici caro al presidente Luigi Fresco uscì sconfitto per 3-1: inutile il vantaggio timbrato da Odogwu a inizio gara prima della doppietta firmata da Marconi e del gol realizzato da Valentini. (Giulio Halasz)

Diretta/ Pescara Virtus Verona (risultato finale 3-1): passano i delfini!

VIRTUS VERONA ALESSANDRIA: PARTITA IN EQUILIBRIO!

Virtus Verona Alessandria, in diretta domenica 10 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Briamasco di Trento, sarà una sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie C. Scaligeri già lanciati dopo la brillante vittoria in casa dell’Atalanta U23, un 2-3 ricco di gol e di spettacolo e che ha confermato come la Virtus Verona di Luigi Fresco sia una realtà più che consolidata nel panorama della terza serie.

Si è dimostrata coriacea l’Alessandria che ha bloccato il Novara sullo 0-0 nel derby piemontese. Un risultato importante anche per il morale dei grigi, alle prese con la nuova profonda stagione di rinnovamento, l’ennesima dopo la retrocessione dalla Serie B di due anni fa. L’ultima sfida in Veneto tra le due compagini, datata 6 aprile 2014 e disputata dunque quasi 10 anni fa, si concluse con un pari a reti bianche nella allora campionato di Seconda Divisione Lega Pro.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA ALESSANDRIA

Le probabili formazioni della diretta Virtus Verona Alessandria, match che andrà in scena allo stadio Gavagnin-Nocini di Verona. Per la Virtus Verona, Luigi Fresco schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sibi, Mazzolo, Cellai, Casarotto, Danti, Zarpelloni, Gomez, Metlika, Faedo, Cabianca, Demirovic. Risponderà l’Alessandria allenata da Fulvio Fiorin con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Liverani; Ciancio, Rota, Ercolani, Nunzella; Pellegrini, Nichetti, Sepe; Gazoul, Pagliuca, Rossi.

VIRTUS VERONA ALESSANDRIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Virtus Verona Alessandria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Virtus Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo dell’Alessandria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.











© RIPRODUZIONE RISERVATA