DIRETTA ALESSANDRIA PARMA/ Video streaming tv: sono 31 i precedenti del match

DIRETTA ALESSANDRIA PARMA: I TESTA A TESTA

Ci avviciniamo a grandi passi alla diretta della Serie B Alessandria Parma, e tocca ora dare spazio anche allo storico che unisce i due club: benchè pure la maggior parte dei dati non sia dei più recenti. Pure a conti fatti che per la sfida contiamo ben 31 testa a testa ufficiali, segnati dal 1925 a oggi e tra il secondo e il terzo campionato nazionale.

Diretta/ Reggina Alessandria (risultato finale 0-4) streaming: Lunetta cala il poker

Guardando al bilancio generale di tale scontro diretto, ecco che pure vi è equilibrio, con ben dieci vittorie dell’Alessandria e altrettante affermazioni del Parma, con anche 11 pareggi a completare il quadro. Pure va ancora precisato che lo scontro non registra riferimenti recenti: l’ultimo testa a testa tra le due squadre risale alla fase play off della Serie C del 2016-17 (dove pure fu poi vittoria dei ducali), ma ancora prima l’ultimo precedente era degli anni 80. (agg Michela Colombo)

Diretta/ Parma Perugia (risultato 1-1) streaming video tv: solo pari al Tardini!

DIRETTA ALESSANDRIA PARMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv di Alessandria Parma di Serie B sarà affidata a Sky Sport. L’emittente ha acquisito i diritti per la trasmissione di tutte le partite di Serie B. Per poter accedere alla visione bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguire la seconda serie italiana, attraverso Dazn ed Helbiz. Le due piattaforme trasmettono in diretta streaming video tramite le loro applicazioni dedicate. Anche in questo caso è necessario essere abbonati, inoltre bisogna disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile o una Smart Tv.

Diretta/ Alessandria Cittadella (risultato finale 0-1) streaming: la decide Vita!

ALESSANDRIA PARMA: PUNTI PESANTI

Alessandria Parma sarà diretta dall’arbitro Gianluca Manganiello della sezione AIA di Pinerolo. La gara in programma domenica 19 dicembre alle ore 14:00, presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, è valida per la diciottesima giornata di Serie B. L’Alessandria è reduce dalla brillante prestazione dell’ultimo turno, in cui ha rifilato un poker alla Reggina. La squadra allenata da Moreno Longo sta vivendo un buon periodo. Infatti ha vinto tre delle ultime cinque partite disputate, portandosi a tre punti dalla zona salvezza.

Il Parma arriva alla gara di Alessandria, dopo aver conseguito l’ennesimo pareggio, nell’ultimo turno al Tardini contro il Perugia, con la gara terminata 1-1. Il pareggio della scorsa giornata è stato il quarto nelle ultime cinque partite disputate, con la squadra allenata da Giuseppe Iachini che non vince dall’1 novembre, in occasione del successo per 1-0 sul Vicenza. I crociati sono in quindicesima posizione con 20 punti, tre in più rispetto all’Alessandria che occupa la zona playout. Sarà quindi uno scontro per la salvezza.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ALESSANDRIA PARMA

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Alessandria Parma, le quali scenderanno in campo nella diciottesima giornata di Serie B. Il tecnico dei piemontesi, Moreno Longo, dovrà rinunciare allo squalificato Lunetta, al suo posto pronto Beghetto. Ecco la probabile formazione titolare dell’Alessandria: Pisseri; Parodi, Prestia, Benedetti; Pierozzi, Ba, Milanese, Chiarello, Beghetto; Kolaj, Corazza.

In casa Parma, Giuseppe Iachini, punterà ancora sul modulo 3-5-2. L’allenatore è alla ricerca della sua prima vittoria da quando siede sulla panchina crociata. Per riuscirci dovrebbe puntare su Inglese supportato dalla vivacità di Tutino. Questa la probabile formazione del Parma per la trasferta di Alessandria: Buffon; Osorio, Danilo, Cobbaut; Rispoli, Sohm, Schiattarella, Vazquez, Delprato; Tutino, Inglese.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della partita Alessandria Parma di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Ci aspetta una gara piuttosto combattuta. La vittoria dell’Alessandria, con segno 1, viene quotata 3.10. Il pareggio, associato al segno X, viene proposto a 3.10. Leggermente favorito il Parma, infatti una sua vittoria, con segno 2, ha una quota di 2.40.



© RIPRODUZIONE RISERVATA